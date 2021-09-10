İstanbul
Canlı

AFAD'dan 7 il için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da "çok kuvvetli" yağış beklendiğini duyurdu, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi. Günün öne çıkan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. AFAD'dan 7 il için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

    Şiddetli yağış
    Copyright: Getty Images

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da "çok kuvvetli" yağış beklendiğini duyurdu, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi.

    View more on twitter

    AFAD'ın 7 il için yayımladığı "çok kuvvetli" yağış uyarısında sel tehlikesi öncesi neler yapılması gerektiğine ilişkin animasyon ve görüntüler de yer aldı.

Yukarı dön