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AFAD'dan 7 il için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da "çok kuvvetli" yağış beklendiğini duyurdu, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi. Günün öne çıkan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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AFAD'dan 7 il için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da "çok kuvvetli" yağış beklendiğini duyurdu, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi.
AFAD'ın 7 il için yayımladığı "çok kuvvetli" yağış uyarısında sel tehlikesi öncesi neler yapılması gerektiğine ilişkin animasyon ve görüntüler de yer aldı.