AFAD'dan 7 il için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da "çok kuvvetli" yağış beklendiğini duyurdu, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi.

AFAD'ın 7 il için yayımladığı "çok kuvvetli" yağış uyarısında sel tehlikesi öncesi neler yapılması gerektiğine ilişkin animasyon ve görüntüler de yer aldı.