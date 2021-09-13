Selahattin Demirtaş’dan ilkesel ittifak çağrısı: HDP’yi ciddiye almayanlar, kaybeder

Selahattin Demirtaş Copyright: Selahattin Demirtaş

T24 haber sitesi için bir yazı kaleme alan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, gelecek seçim ve HDP’nin olası ittifaklarla ilgili tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, “Türkiye tarihinin en önemli seçimi” ifadesini kullandığı bu yazısında, “bir rejim değişikliği hedefleniyor” diyerek bu tanımı neden kullandığını açtı.

Selahattin Demirtaş yazısında “Sanırım tarihimizdeki hiçbir seçim, bağrında bunca ciddi tehlikeyi ve fırsatı bir arada taşımamıştır” diyerek muhalefet partilerine ittifakları ilkeler çerçevesinde kurma çağrısında bulundu.

Seçimi kazanmak için yapılacak “ilkesiz ittifaklar” sonucunda “kazanarak kaybetme” durumu oluşacağını savunan Demirtaş, demokrasi hedefinin taktiksel değil stratejik olması gerektiğini söyledi.

HDP’nin bir ‘tutum belgesi açıklamak üzere olduğunu yazan Demirtaş, ittifaklar süreci için de şartlarını şu şekilde tanımladı:

“Demokratikleşme konusunda HDP’nin şakası yok, HDP blöf yapmıyor, taktik yapmıyor. HDP’nin demokrasi ilkelerini ciddiyetle ele alıp tartışmaya yanaşmayacakları, HDP de asla ciddiye almayacaktır.

“Yani seçilecek yönetim, bir süre sonra devleti ele geçirip kendisinden başka tüm kesimleri yok saymayacağını, ezmeyeceğini kesin olarak güvence altına alan bir program açıklamalı, gerekirse kamuoyu huzurunda ilkesel protokol imzalamalıdır.”

Daha önce de BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Demirtaş, ittifak modeli önerisi için "Ortak nokta, demokrasinin ilkeleridir. Buluşma da ancak bu ilkelerde olabilir. Sürecin, giderek bu noktaya evrildiğini düşünüyorum” demişti.