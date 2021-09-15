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Türkiye’de ilk doz aşılanma oranı en yüksek il yüzde 94.3 ile Muğla, en düşük il 64.6 ile Gümüşhane oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, il il ilk doz aşılama oranlarındaki son durumu paylaştı ve Gümüşhane'deki orana dikkat çekti. Canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Türkiye’de ilk doz aşılanma oranı en yüksek il yüzde 94.3 ile Muğla, en düşük il 64.6 ile Gümüşhane oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, il il aşılama oranlarındaki son durumu paylaştı ve Gümüşhane’deki orana dikkat çekti.
Şanlıurfa'nın turuncudan sarıya döndüğünü belirten Koca, “Şu an, ilk doz aşı oranı yüzde 65'in altında kalan tek ilimiz, Gümüşhane. Sarı ve Mavi bütün iller, Gümüşhane'ye çağrıda bulunalım mı?" ifadelerini kullandı.
Koca’nın paylaştığı aşılama haritasına göre, İstanbul’da tek doz aşı olanların oranı yüzde 82.3, Ankara yüzde 86.9, İzmir’de yüzde 87.6 olarak gerçekleşti.
Haritaya göre, Muğla yüzde 94’ü aşan tek doz aşılama oranı ile bu anlamda birinci durumda bulunuyor.
İlk 10’da sırayla, Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir yer alıyor.