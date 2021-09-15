Canlı Canlı Türkiye’de ilk doz aşılanma oranı en yüksek il yüzde 94.3 ile Muğla, en düşük il 64.6 ile Gümüşhane oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, il il ilk doz aşılama oranlarındaki son durumu paylaştı ve Gümüşhane'deki orana dikkat çekti. Canlı sayfamızda aktarıyoruz.