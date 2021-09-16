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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te eski Türkiye yeniden hortlatılmak isteniyor

Ankara’da medya mensuplarına ödül verilen bir törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında yapılması planlanan seçimlere gönderme yaparak, eski Türkiye’nin yeniden “hortlatılmak” istendiğini savundu. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te eski Türkiye yeniden hortlatılmak isteniyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    Copyright: Getty Images

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 6'ncı Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu ve seçilen gazetecileri ödüllendirdi.

    Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te eski Türkiye’nin yeniden “hortlatılmak” istendiğini savundu:

    Quote Message: “Milletimiz için hiçbir hayalleri, ülkemiz için hiçbir projeleri, devletimiz için hiçbir programları olmayanların kendi ideolojik saplantıları ve kişisel hırsları uğruna bu güzel tabloyu tersine çevirmesine rıza gösteremeyiz. Hep birlikte kazanımlarımıza sahip çıkacağımız, potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendireceğimiz, siyasi ve sosyal zeminden taviz vermemeliyiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak tüm dikkatimizi ve gücümüzü geleceğimizin inşasına yöneltmeliyiz. İnşallah cuma günü nükleer santralimizi yerinde gidip ziyaret edeceğiz. Geldiği safhayı göreceğiz ve 2023'e inşallah nükleer santralin ülkemize kazandırıldığını da göreceğiz”

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya kuruluşlarına da "Milletimize hakikatleri göstererek Türkiye'nin bu hayati sınamadan başarıyla çıkmasına katkı sağlayacağınıza inanıyorum.” diyerek seslendi.

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