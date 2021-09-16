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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te eski Türkiye yeniden hortlatılmak isteniyor
Ankara’da medya mensuplarına ödül verilen bir törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında yapılması planlanan seçimlere gönderme yaparak, eski Türkiye’nin yeniden “hortlatılmak” istendiğini savundu. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te eski Türkiye yeniden hortlatılmak isteniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 6'ncı Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu ve seçilen gazetecileri ödüllendirdi.
Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te eski Türkiye’nin yeniden “hortlatılmak” istendiğini savundu:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya kuruluşlarına da "Milletimize hakikatleri göstererek Türkiye'nin bu hayati sınamadan başarıyla çıkmasına katkı sağlayacağınıza inanıyorum.” diyerek seslendi.