Ali Erbaş, yeniden Diyanet İşleri Başkanı oldu: 'Yeniden Bismillah'

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Prof. Dr. Ali Erbaş, yeniden Diyanet İşleri Başkanı oldu. Erbaş, kararı "Daha bir aşk ve heyecan ile yeniden Bismillah.” sözleriyle kararı değelendirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, karar sonrası Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Daha bir aşk ve heyecan ile yeniden Bismillah. Anayasamızın 'toplumu din konusunda aydınlatma' görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Başkanı olarak bu ulvî göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle"

Ali Erbaş, başkanlığının ilk döneminde bazı açıklamaları ile tartışma yarattı.

Erbaş, bir hutbe sırasında, zina ve eşcinselliğin "hastalıkları da beraberinde getirdiğini" ve kuşakları "çürüttüğünü' söyledi.

Ali Erbaş’ın Ayasofya’nın açılışındaki sözleri de muhalefetin bir bölümü tarafından “Atatürk’e hakaret” olarak değerlendirildi. Erbaş, "Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" sözlerini kullanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş son olarak, sosyal medyanın kullanımıyla ilgili düzenleme istemesi ile tartışıldı.