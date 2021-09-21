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Erdoğan: Ülkemizi daha demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma çalışmalarımızı sürdürüyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından ABD iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuştu. ABD ile zaman zaman görüş ayrılıkları yaşansa da işbirliğine açık olduklarını söyledi ve "Ülkemizi daha demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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Kira ve yurt fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler bir geceyi daha dışarıda geçirdi
İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Ankara’da “Barınamıyoruz” adını verdikleri eylemler kapsamında üniversite öğrencileri, iki gece üst üste yüksek ev kiralarını ve zor bulunan yurt odalarının ücretlerini protesto etmek için parklarda çadırlarda kaldı.
Öğrencilere bazı yerlerde muhalefet partilerinden siyasetçiler de katıldı.
Sosyal medyada, çeşitli yerlerde çadırların yakınına polisin geldiği ve öğrencilere dağılma uyarısı yaptığına yönelik cep telefonuyla çekilen görüntüler paylaşıldı.
Erdoğan: Daha demokratik ve özgürlükçü bir anayasa çalışmalarımızı sürdürüyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından ABD iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.
"Türkiye ve ABD’nin iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefik olduğunu” söyleyen Erdoğan, “Kişisel ilişkilerde olduğu gibi devletler de zaman zaman bazı konularda görüş ayrılıkları yaşayabilir. Biz, bunların dayanışma ve karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog yoluyla aşılabileceğine inanıyoruz.” dedi.
Erdoğan, ABD ile ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılması hedefini de konuşmasında hatırlattı:
Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Erdoğan, Amerikalı iş insanlarından “Türkiye'nin aydınlık geleceğine ve potansiyeline güvenmeyi sürdürmelerini” istedi: