Erdoğan: Ülkemizi daha demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma çalışmalarımızı sürdürüyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından ABD iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

"Türkiye ve ABD’nin iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefik olduğunu” söyleyen Erdoğan, “Kişisel ilişkilerde olduğu gibi devletler de zaman zaman bazı konularda görüş ayrılıkları yaşayabilir. Biz, bunların dayanışma ve karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog yoluyla aşılabileceğine inanıyoruz.” dedi.

Erdoğan, ABD ile ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılması hedefini de konuşmasında hatırlattı:

Quote Message: ABD, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 3. sırada yer alıyor. 2021 yılının Haziran ayı itibariyle Türkiye'de faaliyet gösteren Amerikalı şirket sayısı 1971'e ulaştı. Amerika'nın Türkiye'deki doğrudan yatırımları 13 milyar doları buldu. Türk yatırımcıları da Amerika'da 7,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım yaptı." ABD, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 3. sırada yer alıyor. 2021 yılının Haziran ayı itibariyle Türkiye'de faaliyet gösteren Amerikalı şirket sayısı 1971'e ulaştı. Amerika'nın Türkiye'deki doğrudan yatırımları 13 milyar doları buldu. Türk yatırımcıları da Amerika'da 7,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım yaptı."

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Erdoğan, Amerikalı iş insanlarından “Türkiye'nin aydınlık geleceğine ve potansiyeline güvenmeyi sürdürmelerini” istedi: