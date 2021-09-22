Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 76. Toplantısı için gittiği New York’ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Görüşmenin ardından Afganistan, Suriye ve Kafkasya’daki son gelişmelerin masaya yatırıldığını açıkladı. “Bölgesel konularda ve ortak işbirliği alanlarında ABD’yle diyaloğumuzu her düzeyde sürdüreceğiz.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, “Türkiye önemli bir NATO müttefikimiz, görüşmede Afganistan’daki ortak çalışmalar ve bölgesel meseleler ele alındı.” açıklaması yaptı.

BM Zirvesi için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programında ABD Başkanı Joe Biden’la görüşme yok. New York’ta iki ülke arasındaki en üst düzey seviyede görüşme, dışişleri bakanlarının görüşmesi oldu.

Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi ve Türk-Amerikan İşbirliği Konseyi’nin etkinliklerinde yaptığı konuşmalarda ABD’yi “zaman zaman görüş farklılıkları olan iki önemli dost ve müttefik ülke” olarak tanımladı ve işbirliğinin gelişmesi için ortak irade bulunduğunu söyledi.