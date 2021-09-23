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Erdoğan’ın ziyareti öncesi Rusya’dan Türkiye’ye Kırım tepkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Eylül'de Rusya'ya yapacağı ziyaret öncesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "İlhakını tanımadığımız Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz" ifadelerini kullanmasına Rusya'dan tepki geldi. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İbrahim Kalın, Beyaz Saray'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçiİbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Beyaz Saray'da görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, Covid-19 salgını ve küresel iklim değişikliğinin yanı sıra Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs, Dağlık Karabağ, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.
Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin bir kez daha belirtildiği görüşmede, ekonomik iş birliğini artırmak için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. İki ülke ticaret hacminin hedeflenen 100 milyar dolara ulaşması için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin arttırılması üzerinde duruldu.
Afganistan'da oluşabilecek yeni insani krizlerin önlenmesi ve ülkeye insani yardımların bir an önce ulaşması için uluslararası iş birliğinin kritik önemde olduğu vurgulandı. Türkiye ve ABD'nin Afganistan konusunda yakın temasının devam edeceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta yaptığı bir konuşmada "Türkiye ve ABD ortak çıkarlara dayanan iki dost ve müttefik ülkedir" demişti.
Salı günü de New York'ta iki ülkenin dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Antony Blinken bir araya gelmişti.
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Rusya’dan Türkiye’ye Kırım tepkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada "İlhakını tanımadığımız Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz" ifadelerini kullanmasına Rusya’dan tepki geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Erdoğan'ın sözlerinin “Kendilerini hedef aldığını düşündüklerini” söyledi ve ekledi:
“Cumhurbaşkanı’nın Rusya ziyaretinin hazırlıklarının yapıldığı bir dönem olan şu anda dile getirilmesinden tabii ki üzüntü duyuyoruz”.
Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Eylül’de Rusya’ya giderek Vladimir Putin’le görüşmesi planlanıyor.
Daha önce de Türk Dışişleri Bakanlığı, 17-19 Eylül tarihlerinde yapılan Rusya seçimlerinin Kırım’ı da kapsamasını eleştiren bir açıklama yapmış; “Türkiye, Kırım’ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Kırım’da da düzenlenen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibariyle sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır.” ifadelerine açıklamada yer vermişti.
Bunun üzerine yine Peskov tepki göstermiş “Türkiye’nin bu pozisyonu nedeniyle üzüntü duyuyoruz, zamanla bu konuda siyasi irade gösterileceğini ve Türkiye’nin bu pozisyonunu değiştireceğini umuyoruz” demişti.