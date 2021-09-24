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Bebeklerine yanlışlıkla Covid aşısı vurulduğu öne süren aile suç duyurusunda bulundu
İzmir'de bir doktorun bebeklere yanlışlıkla Covid aşısı vurulduğunu söylemesinin ardından bir aile suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı, "Aşıdan iki saat sonra ailenin evine gelinerek bebeğe Hepatit B aşısı yerine yanlışlıkla BioNTech Cov-19 aşısı uygulandığı, çocuğun acil olarak hastaneye götürülmesi gerektiği söylendi" açıklaması yaptı. Gün boyu Türkiye ve dünyadan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen alımında öncelik verilecek kontenjanları açıkladı
15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinde yayımlandı.
Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımının detaylarına da duyuruda yer verildi.
En fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.
Bunun yanı sıra "öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildiği" açıklandı
TCDD: Çorlu'daki tren kazasında toplam 21 milyon 370 bin 326,72 TL tazminat ödendi
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Çorlu'daki tren kazasında bu güne kadar ‘vefat eden 14 vatandaşın yakınları ile yaralanan 30 vatandaşa toplam 21 milyon 370 bin 326,72 TL ödeme yapılarak dava sürecinin sulh ile sonuçlandırıldığını’ duyurdu.
TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, “Çorlu Tren İstasyonu yakınlarında 2018 yılında meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar tarafından TCDD aleyhinde adli ve idari yargı davaları açıldığı ancak tazminat davalarının açıldığı mahkemelerin büyük bölümünde görevsizlik kararı verilmesi sonucu, yargılamanın hangi mahkeme huzurunda yapılacağı konusunun cevapsız kaldığı ve davaların uzama eylemine girdiği” belirtildi.
Açıklamada, "Bu nedenle oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla; TCDD Yönetim Kurulu tarafından Yargıtay uygulamaları esasları göz önünde bulundurularak, bu konuda ihtisas sahibi bilirkişiden rapor alınmak suretiyle mağdur ve mağdur yakınlarına sulhen tazminat ödenmesi kararı alınmıştır. Yapılan ödemeler; mağdurların gelirleri, yaşı ve maluliyet oranları esas alınarak alanında ihtisaslaşmış bilirkişilere Genel Müdürlüğümüz tarafından hesaplattırılmıştır. Bu güne kadar vefat eden 14 vatandaşımızın yakınları ile yaralanan 30 vatandaşımıza toplam 21 milyon 370 bin 326,72 TL ödeme yapılarak, dava süreci sulh ile sonuçlandırılmıştır. Sulh ile sonuçlanmayan 15 dava ve sulh süreci devam eden 34 dava ise derdesttir" denildi.
Kazada yaralanan üç kişiye tazminat ödenmesine ilişkin basına yansıyan haberlerle ilgili olarak da; mağdurlara özel bir ödeme söz konusu olmadığı, mağdur vekilinin tazminat miktarlarının hesaplanması veya ödenmesi üzerinde bir etkisi bulunmadığı belirtilerek "Söz konusu ödemeler, mahkemeler tarafından benimsenen yöntem esas alınarak, uzun yargılamaların önüne geçilmesi ve mağduriyetin giderilmesi amacıyla yapılmaktadır. TCDD ailesi olarak vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye’den Yunanistan’a Batı Trakya’daki azınlık okullarında ‘dini vecibeleri kısıtlama’ tepkisi
Türk Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabında, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’nun dün attığı bir tweet’i paylaşarak "Yunan makamlarını, Batı Trakya’daki Türk azınlık ilkokullarında okuyan öğrenci ve öğretmenlerin dini vecibelerini yerine getirmelerini kısıtlayıcı bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Yunanistan’da Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda, Bölge Eğitim Müdürlüğünce 22 Eylül’de Rodop ilindeki azınlık okullarına gönderilen genelgede öğrencilerin cuma namazına gitmesinin engellendiği iddia edilmişti.
Eskişehir Valiliği koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle öğrencilerin toplanmasını yasakladı
Son günlerde üniversite öğrencilerinin yurt ve ev kiralarını “barınamıyoruz” adı altındaki eylemlerle protesto ettiği Eskişehir’de valilik, koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversite öğrencilerinin bir araya gelerek toplanmalarının yasaklandığını açıkladı.
Eskişehir Valiliği, internet sitesinden yaptığı açıklamada “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüsle mücadele kapsamında ek tedbirler alındığını” duyurdu:
"2021- 2022 akademik yılının başlaması ile üniversitelerimiz yüz yüze eğitime geçeceğinden öğrencilerin çeşitli sebeplerle bir araya gelebilecekleri, bu durumun da virüsün yayılım hızının artmasına neden olacağı değerlendirildiğinden sosyal mesafeyi azaltan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden toplanmaların önlenmesine karar verilmiştir"
İzmir, İstanbul, Ankara ve Kocaeli’de de birçok öğrenci geceleri parklarda geçirerek oturma eylemi yapıyor.
Kararın ardından Eskişeir’de bir grup öğrenci, parkta bir araya gelerek sosyal mesafe kuralına uygun olarak eylem yaptı. Çok sayıda polisin bulunduğu eylemde öğrenciler yanlarında getirdikleri battaniyelerle parkta oturdu.
Dün gece aynı parkta basın açıklaması yaparak pankart açan altı öğrenci polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. İfadeleri alınan öğrenciler serbest bırakıldı.
Bebeklerine yanlışlıkla Covid aşısı vurulduğu öne süren aile suç duyurusunda bulundu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, katıldığı bir televizyon yayınında birkaç bebeklere yanlışlıkla Covid aşısı yapıldığını, aşının bebeklere hiçbir yan etkisi olmadığını söyledi.
Kurugöl daha sonra tepkiye neden olan açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söylerken Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu da iddia için “gerçek olamaz” açıklaması yaptı.
İzmir'de bir bebeğin ailesinin söz konusu iddia üzerine suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.
Ailenin avukatı Dilek Güzel, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de yaşayan ailenin, bebeklerini yenidoğan aşı takvimine göre 30'uncu günde yapılması gereken Hepatit-B aşısı için 1 Temmuz'da Aile Hekimliği birimine götürdüğünü belirtti.
Aşıdan iki saat sonra ailenin evine gelinerek "bebeğe Hepatit B aşısı yerine yanlışlıkla BioNTech Cov-19 aşısı uygulandığı, çocuğun acil olarak hastaneye götürülmesi" gerektiğinin söylendiğini aktaran Güzel, bebeğin daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisine götürüldüğünü aktardı.
Bebeğin hastanede bir hafta süreyle takip edildiğini vurgulayan Güzel şu ifadeleri kullandı:
"Bebeğin düzenli olarak kan sayımı, kontrolleri yapılmakta olup bu kontrollerin ne kadar süreceği, aşıdan kaynaklı kalıcı bir sorun yaşanıp yaşanmayacağının belli olmadığı müvekkillerime söylenmektedir. Tıbbi müdahalenin hukuka ve meslek kurallarına aykırı olarak, gerekli özen gösterilmeksizin yapılmasında kusur ve ihmali bulunanlar hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmalarını talep ettik. Bebeğe bu işlemi yapanlarla ilgili yasal süreç başlattık."