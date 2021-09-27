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Erdoğan başkanlığında kabine toplanıyor, yeni Covid önlemleri gündeme gelebilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine, TBMM'nin 1 Ekim'deki açılışı öncesi son kez toplanacak. Kabine toplantısında Covid'le mücadelede olası yeni önlemler ve fiyat artışları da değerlendirilecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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CBS'e mülakat veren Erdoğan'dan ABD'ye: Siz bana Patriot vermezseniz, alacağım herhangi bir savunma sistemine müdahale edemezsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurul görüşmeleri için gittiği New York'ta, CBS televizyon kanalına verdiği mülakatın tamamı dün yayınlandı.
Türkiye’nin S-400 alımı karşısında ABD'nin tutumunu eleştiren Erdoğan, "Siz bana Patriot vermezseniz, savunma noktasında benim bir başka ülkeden alacağım herhangi bir savunma sistemine müdahale edemezsiniz" dedi.
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"ABD’nin Afganistan’dan ayrılmasının bölgeyi daha emniyetsiz hale getirdiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Erdoğan "20 yıldır Amerika'nın burada kalışıyla bölge güvenli bir hale gelmedi ki. Tam aksine, ciddi manada kan kaybetti" yanıtını verdi.
Kabil Havalimanı'nın korunması teklifi geldiğinde Brüksel’de ABD Başkanı Joe Biden'la yaptıkları konuşmada, lojistik desteğin yanında silah ve mühimmatların kendilerin devredilmesini talep ettiklerini, ancak bunların tamamının "Taliban'a verildiğini" söyleyen Erdoğan, "Şu anda da Taliban orada Amerika'nın silahlarıyla hareket ediyor" dedi.
ABD'nin PYD'ye silah desteği verdiğini hatırlatan Erdoğan "Biz bazı şeylere de alıştık. Öncelikle PKK/YPG/PYD terör örgütlerine bu tür silah desteklerinin verilmemesi gerekir" diye konuştu.
Taliban yönetimindeki Afganistan'da kadın haklarının durumunu değerlendiren Erdoğan, "Türkiye’nin kadına bakışı bellidir. Bizde kadın eğitimde, sağlıkta, adalette, yargıda vardır, hayatın her yerinde vardır. Orada da aynı şekilde kadının hayatın her yerinde olmasını arzu ederiz" ifadelerini kullandı.
"Mevcut durumda Taliban'la çalışmak istemiyorsunuz gibi görünüyor" ifadesi üzerine Erdoğan, "Bu saydığım konular kabul edilirse yaparız ama kabul edilmezse yapamayız" yanıtını verdi.
Erdoğan, Afganistan'dan göç konusuna ilişkin de "Açık söylüyorum, bizim kapımız da yol geçen hanı değildir" mesajını verdi.
Gözler kabine toplantısında: Gündem Covid önlemleri ve fiyat artışları
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Bugün gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında TBMM'nin 1 Ekim'deki açılışı öncesi yapılacak son kabine toplantısına çevrildi. Toplantıda Covid'le mücadelede alınacak olası yeni önlemler ve süpermarket zincirlerine karşı fiyat artışlarının önüne geçilmek için atılan adımlar da değerlendirilecek.