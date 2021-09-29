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İbrahim kalın: Ermenistan ile normalleşmeye olumlu bakıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan ile normalleşmeye olumlu bakıyoruz" dedi. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler Canlı Anlatım'da.

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Canlı anlatım

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  1. İbrahim Kalın: Ermenistan ile normalleşmeye olumlu bakıyoruz

    İbrahim Kalın
    Copyright: Getty Images

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Ermenistan ile normalleşmeye olumlu bakıyoruz” dedi.

    Haber Global kanalındaki ‘Az Önce Konuştum’ programına konuşan Kalın, şunları söyledi:

    Quote Message: Karabağ’ın özgürleştirilmesi tamamen bir kazanımdır Azerbaycan topraklarının bütünlüğünü korumak açısından. Bu süreç zarfında Azerbaycan hep sorumlu hareket etti. Saldırgan tutum içerisinde olmadı, uluslararası hukuka göre hareket etti. Haklı olarak elde edilmiş bir zafer var. Burada Türkiye’nin katkısı, işbirliği hep diyoruz ya ‘iki devlet, tek millet’ bunun örneklerinden bir tanesi oldu."
    Quote Message: Bir prensipte Ermenistan’la normalleşmeye olumlu bakıyoruz. 1992’de bizim Ermenistan ile diplomatik ilişkilerimizi sonlandırmamızın ve sınırı kaptmamızın temel sebebi Karabağ’ın işgal edilmesiydi. Şimdi bu sorun çözüldüğüne göre Ermenistan ile normalleşmemizin önünde engel yok aslında. Fakat Karabağ meselesinde halen çözülmesi gereken bazı konular var."
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