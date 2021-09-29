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İbrahim kalın: Ermenistan ile normalleşmeye olumlu bakıyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan ile normalleşmeye olumlu bakıyoruz" dedi. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler Canlı Anlatım'da.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan ile normalleşmeye olumlu bakıyoruz" dedi. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler Canlı Anlatım'da.
Canlı anlatım
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İbrahim Kalın: Ermenistan ile normalleşmeye olumlu bakıyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Ermenistan ile normalleşmeye olumlu bakıyoruz” dedi.
Haber Global kanalındaki ‘Az Önce Konuştum’ programına konuşan Kalın, şunları söyledi: