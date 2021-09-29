İbrahim kalın: Ermenistan ile normalleşmeye olumlu bakıyoruz

Quote Message: Karabağ’ın özgürleştirilmesi tamamen bir kazanımdır Azerbaycan topraklarının bütünlüğünü korumak açısından. Bu süreç zarfında Azerbaycan hep sorumlu hareket etti. Saldırgan tutum içerisinde olmadı, uluslararası hukuka göre hareket etti. Haklı olarak elde edilmiş bir zafer var. Burada Türkiye’nin katkısı, işbirliği hep diyoruz ya ‘iki devlet, tek millet’ bunun örneklerinden bir tanesi oldu."

Karabağ’ın özgürleştirilmesi tamamen bir kazanımdır Azerbaycan topraklarının bütünlüğünü korumak açısından. Bu süreç zarfında Azerbaycan hep sorumlu hareket etti. Saldırgan tutum içerisinde olmadı, uluslararası hukuka göre hareket etti. Haklı olarak elde edilmiş bir zafer var. Burada Türkiye’nin katkısı, işbirliği hep diyoruz ya ‘iki devlet, tek millet’ bunun örneklerinden bir tanesi oldu."