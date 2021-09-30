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Erdoğan: Amerikalılar Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık
New York Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine yer verdiği haberinde, Erdoğan'ın geçen hafta gazeteye röportajında S-400 ile ilgili söylediklerini de aktardı. Habere göre Erdoğan gazeteye, "Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık" dedi. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler Canlı Anlatım'da.
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Dolar/TL dün akşam 8,95’in üzerini test etti
Dolar/TL kuru, dün akşam yurtiçi piyasaların kapalı olduğu saatlerde 8,95’in üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Bloomberg HT’nin haberine göre yükseliş hareketi, Dolar/TL kurundaki yükseliş Fed cephesinden gelen varlık alımlarına yönelik yönlendirme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 100 baz puanlık indiriminin ardından görüldü.
Akşam saatlerindeki yükseliş ile yeni rekor seviye kaydedildi.
Gün içinde ise kur 8,83 seviyelerinde gerilemişti.
Perşembe sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 8,92 civarında seyretti.
Erdoğan: Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık
New York Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesine yer verdiği haberinde, Erdoğan’ın geçen hafta gazeteye röportajında S-400 ile ilgili söylediklerini de aktardı.
Habere göre Erdoğan gazeteye, "Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık" dedi ve Türkiye’nin Rusya’dan S-400’leri almasının NATO ittifakına zarar verdiği eleştirilerini reddetti.
Habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetenin yayın kuruluna yaptığı açıklamada, hem NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in hem de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin silah tedarikçilerini seçme hakkını teyit ettiğini hatırlatarak, "Kendi silahlarımızı alıyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye’nin S-400'leri almasının ABD ile yol açtığı sürtüşmelere değip değmediğine yönelik soruya ise Erdoğan, "Bence buna değerdi. Savunmamızı istediğimiz gibi güçlendirebiliriz." yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye-ABD ilişkilerinin temel olarak önemini koruduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin ABD ile uzun yıllara dayanan bağları var. Bunun korunarak güçlendirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.