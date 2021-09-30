Erdoğan: Amerikalılar Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık

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New York Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesine yer verdiği haberinde, Erdoğan’ın geçen hafta gazeteye röportajında S-400 ile ilgili söylediklerini de aktardı.

Habere göre Erdoğan gazeteye, "Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık" dedi ve Türkiye’nin Rusya’dan S-400’leri almasının NATO ittifakına zarar verdiği eleştirilerini reddetti.

Habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetenin yayın kuruluna yaptığı açıklamada, hem NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in hem de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin silah tedarikçilerini seçme hakkını teyit ettiğini hatırlatarak, "Kendi silahlarımızı alıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin S-400'leri almasının ABD ile yol açtığı sürtüşmelere değip değmediğine yönelik soruya ise Erdoğan, "Bence buna değerdi. Savunmamızı istediğimiz gibi güçlendirebiliriz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye-ABD ilişkilerinin temel olarak önemini koruduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin ABD ile uzun yıllara dayanan bağları var. Bunun korunarak güçlendirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.