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Doğal gaza zam: Sanayi ve elektrik santral tarifesine %15 zam geldi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) Ekim ayına ilişkin tarife tablosuna göre doğal gazda Ekim ayı için mesken tarifesi sabit kaldı, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye %15 zam yapıldı. Tarifeye göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan satış fiyatı bir önceki ayın tarifesine göre değişmedi ve 1000 metreküp doğal gaz için 1.488 TL olarak belirlendi. Türkiye ve dünyadan gelişmeler Canlı Anlatım'da.

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Canlı anlatım

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  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu: Elektrik satış fiyatlarında değişiklik yok

    elektrik
    Copyright: Getty Images

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ekim itibariyle geçerli olacak nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi.

    EPDK internet sitesinde şu ifadeler yer aldı:

    Quote Message: 1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu vesile ile bir kez daha hatırlatmak isteriz ki elektrik tarifelerine yönelik yapılan bütün değişiklikler Kurumumuz tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmakta ve ilgili Resmi Gazete’de de yayımlanmaktadır. Belirlenen birim bedeller ile ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına -gizli ya da açık şekilde- ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Twitter hesabından “Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam geldiğini duyduklarını” söylemişti.

  2. Doğal gazda mesken tarifesi sabit kaldı, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye %15 zam yapıldı

    Doğal gaz
    Copyright: Getty Images

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde Ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

    Her ayın ilk günü yenilenen doğal gaz tarifesine bu ay yine zam yapıldı.

    Doğal gazda Ekim ayı için mesken tarifesi sabit kaldı, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye %15 zam yapıldı.

    Tarifeye göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan satış fiyatı bir önceki ayın tarifesine göre değişmedi ve 1000 metreküp doğal gaz için 1.488 TL olarak belirlendi.

    Ekim ayı sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ise önceki tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz için %15 artışla 2.358 TL, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gaz için ise %15 artışla 2.724 TL oldu.

    Konut doğal gaz tarifesi 1 Ocak 2021’den itibaren 2021 yılı Haziran ayına kadar her ay %1’er ve 1 Temmuz2021’de %12 oranında zamlanmıştı.

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