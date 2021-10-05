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Gülen yapılanmasına 21 ilde operasyon: 46 gözaltı kararı

Gülen yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 21 ilde başlatılan operasyonda 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. DHA gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf ve ihraç edilmiş askerler ile memur ve öğretmenlerin de bulunduğunu aktarıyor. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Üç üniversiteye rektör atandı

    Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi
    Copyright: Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi
    Image caption: Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi

    Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi rektörlüklerine rektör ataması yapıldı.

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.

  2. Gülen yapılanmasına 21 ilde operasyon: 46 gözaltı kararı

    gözaltı
    Copyright: Getty Images

    Gülen yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 21 ilde başlatılan operasyonda 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    DHA gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf ve ihraç edilmiş askerler ile memur ve öğretmenlerin de bulunduğunu aktarıyor.

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