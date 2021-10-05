Canlı Canlı Gülen yapılanmasına 21 ilde operasyon: 46 gözaltı kararı

Gülen yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 21 ilde başlatılan operasyonda 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. DHA gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf ve ihraç edilmiş askerler ile memur ve öğretmenlerin de bulunduğunu aktarıyor. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.