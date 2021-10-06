Boğaziçi Üniversitesi'nde protestoya katılan 10 kişi gözaltına alındı
Boğaziçi Üniversitesi'nde Pazartesi günü Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan aralarında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfasında.
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Kurtuluş yıldönümü sebebiyle İstanbul’da toplu taşıma bugün ücretsiz olacak
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle kentte toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımda İstanbulluları kutlama etkinlikleri için Gülhane Parkı'na davet etti.
Kurtuluş yıldönümü sebebiyle Gülhane Parkı'nda bu akşam 20.15'te Ceylan Ertem konseri olacak.
Bir diğer kutlama töreni de saat 18.00'de 4 şehir hatları vapuru ile 8 deniz taksinin katılımıyla boğazda olacak.
Boğaziçi Üniversitesi'nde protestoya katılan 10 kişi gözaltına alındı
Boğaziçi Üniversitesi'nde Pazartesi günü Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan aralarında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık (60) kişilik grup; sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştır.
“Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu (7) şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan (3) şahıs olmak üzere toplam (10) şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”