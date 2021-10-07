Paris Anlaşması'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP'li Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi.

Teklifle çiftçiye vergi indirimi, cirosu 240 bin TL'nin altındaki 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlara vergi kolaylığı sağlanması öngörülüyor.

Taslağa göre sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilecek.

Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın görev alanına ilişkin işlerde hizmet alımı yoluyla çalıştırılanlar ile hizmet alımı yapılanların ortak ve yöneticileri de öğrendikleri sırlar ve gizli kalması gereken diğer hususlar açısından yasaklara, bu görevlerinden ayrılsalar dahi uymak zorunda olacak.

Yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar tarafından doğrudan yurt dışı temsilciliklerine gönderilecek.

Ticari faaliyetlerin icrasında değişen iş yeri kavramı, vergi incelemesine taraf olan mükelleflerin büyük çoğunluğunun elektronik defter ve belge kullanması, dijital veri depolama olanaklarının çeşitlenmesi ile teklif aracılığıyla vergi incelemesinin uzaktan yapılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor.