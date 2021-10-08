Ekrem İmamoğlu: Türkiye’nin dönüşüme ihtiyacı var

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Dün akşam Trabzon’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında bir soruya yanıt olarak “Tek konsantrasyonum İstanbul’a çok önemli işler yapan belediye başkanı olmak” dedi ve ekledi:

“Bizim duyduğumuz iki kıymetli ses vardır. Bir tanesi CHP Genel Başkanı benim genel başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bir tanesi de ittifak sürecinde çok özel bir rol üstlenen İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener.

“Ve tabii onların dostları diye tarif ettikleri mümkün olduğu kadar bileşeni ile kuvvetlenecek bir süreç olgunlaşmalı.

“Zira Türkiye’mizin bir dönüşüme ihtiyacı vardır. Değişimde kimin ne rolde olacağının bir önemi yoktur. Önemli olan bu değişimi hazırlamaktır.

“Bizim de şu an bir görevimiz var. Dünyanın en güzel kenti İstanbul’a hizmet etmek. 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıyım. Trabzon’un yetiştirdiği ilk İstanbul belediye başkanıyım.”