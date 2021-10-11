Suriye'deki füze saldırısında iki özel harekat polisi hayatını kaybetti

DHA Copyright: DHA

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak.

TSİ 15:00'te başlayacak toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullarda yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre değerlendirilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın marketlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili bir süredir sahada yaptığı çalışmaları kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor.

Toplantıda bakanlar, görev alanları ile ilgili sunumlar yapacak.

Ayrıca Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler değerlendirilecek. Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınacak. Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar da görüşülecek.