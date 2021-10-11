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Suriye'deki füze saldırısında iki özel harekat polisi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de bir zırhlı araca güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda iki özel harekat polisinin hayatını kaybettiğini, iki özel harekat polisinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırının "PKK/PYD terör örgütü tarafından yapıldığı" belirtildi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde Letonya deplasmanında
Tüekiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda sekizinci maçında bugün deplasmanda Letonya'yla karşılaşacak.
Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak maç TSİ 21.45'te başlayacak.
Karşılaşmayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.
G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider. Norveç, 14 puanla ikinci, Türkiye ise 12 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
A Milli Takım'da kart cezaları sona eren Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü forma giyebilecek.
Türkiye-Norveç maçında sakatlanan Serdar Aziz ve Kenan Karaman ise kadrodan çıkarılmıştı.
A Milli Takım'ın muhtemel 11'i şöyle:
Uğurcan; Zeki-Çağlar-Merih-Caner; Ozan-Taylan; Cengiz-Hakan-Kerem; Burak
Kabine toplanıyor, gündemde koronavirüsle mücadele ve market fiyatları var
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak.
TSİ 15:00'te başlayacak toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak.
Koronavirüsle mücadele kapsamında artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullarda yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre değerlendirilecek.
Ticaret Bakanlığı'nın marketlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili bir süredir sahada yaptığı çalışmaları kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor.
Toplantıda bakanlar, görev alanları ile ilgili sunumlar yapacak.
Ayrıca Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler değerlendirilecek. Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınacak. Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar da görüşülecek.
Suriye'deki füze saldırısında iki özel harekat polisi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de bir zırhlı araca güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda iki özel harekat polisinin hayatını kaybettiğini, iki özel harekat polisinin de yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırının "PKK/PYD terör örgütü tarafından yapıldığı" belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Hayatlarını kaybeden polisler için ilk olarak Gaziantep'te; ardından Cihat Şahin için memleketi Elazığ'da, Fatih Doğan için de memleketi Adıyaman'da tören düzenlenecek.