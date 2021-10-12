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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD'yle F-35 krizi çözülmezse alternatif arayışlarımıza devam ederiz
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ABD'den savaş uçağı talebiyle ilgili olarak, "Birinci tercihimiz, hakkımız olan F-35'leri almaktır" dedi. Milliyet gazetesine konuşan Kalın, "ABD ile bu kriz aşılırsa Türkiye tekrar programa girer, oradaki F-35'lerimizi alırız; çözülmezse alternatif arayışlarımıza devam ederiz" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD'yle F-35 krizi çözülmezse alternatif arayışlarımıza devam ederiz
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ABD'den savaş uçağı talebiyle ilgili olarak, "Birinci tercihimiz, hakkımız olan F-35'leri almaktır" dedi.
Milliyet gazetesinden Aslıhan Altay Karataş'ın sorularını yanıtlayan Kalın, "ABD ile bu kriz aşılırsa Türkiye tekrar programa girer, oradaki F-35'lerimizi alırız; çözülmezse alternatif arayışlarımıza devam ederiz" dedi.
Kalın, “Ödediğimiz para karşılığında mevcut F-16 filomuzun genişletilmesi ve elimizdeki F-16’ların modernizasyonu bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Mesele daha yeni şekilleniyor” diye konuştu.
"F-16 eski teknoloji" eleştirisine de katılmadığını belirten Kalın, halen F-16’ların Türkiye’nin ve NATO hava gücünün önemli bir bölümünü oluşturduğunu ve bir müddet daha bu işlevi görmeye devam edeceğini söyledi.
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'Biden'ın Kongre'ye gönderdiği mektubun bizim açımızdan bağlayıcılığı yok'
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan Kongresi'ne gönderdiği mektupta "temelsiz ve talihsiz" ifadeler olduğunu belirtti.
İbrahim Kalın, "Türkiye’nin Suriye’de yaptığı askeri operasyonlar meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapılan müdahalelerdir" dedi.
Kalın, "Trump döneminde kullanılan dilin hemen hemen aynısını orada da tekrar etmişler. Bizim açımızdan bunun bir bağlayıcılığı yok, çok bir önemi de yok açıkçası. Çünkü biz kendi ulusal güvenliğimizi, sınır güvenliğimizi, Suriye’nin barış ve istikrarını sağlamak için atmamız gereken adımları egemen bir ülke olarak kendimiz kararlaştırıp atarız" diye konuştu.
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