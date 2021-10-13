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CHP'den Paris İklim Anlaşması raporu: 'Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı çok yetersiz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Paris İklim Anlaşması'na ilişkin rapor hazırladı. Raporda, Türkiye'nin yeşil kalkınma ve iklim değişikliği konusundaki icraatlarının yetersiz olduğu belirtildi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. CHP'den Paris İklim Anlaşması raporu: 'Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı çok yetersiz'

    DHA
    Copyright: DHA

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye'nin geçen hafta onayladığı Paris İklim Anlaşması'na ilişkin rapor hazırladı.

    Raporda, Türkiye’nin yeşil kalkınma ve iklim değişikliği konusunda icraatlarının yetersiz olduğu belirtildi.

    Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre raporda, "Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı çok yetersizdir. Hükümet konuyu sadece AB ile ticaret olarak görüyor olmalı ki Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın hazırlanması ve uygulanması konusundaki koordinasyon rolü de Ticaret Bakanlığı’na verilmiştir. Bu eylem planında gerçek anlamda Türkiye’nin nasıl karbon net sıfır olacağına dair yol haritası yoktur, konu söylemden ibarettir" denildi.

    Raporda, kısa vadede fosil yakıtlara bağımlı enerji tesislerinin kurulmasına veya ölçeklerinin artırılmasına son verilmesi istendi.

    Quote Message: Önümüzdeki birkaç yıl çok kritik, 2030’a kadar emisyonları yüzde 55 azaltmak istiyorsak bugünden harekete geçmemiz, iş dünyasının ve enerji sektörü için öngörülebilir bir sistem kurulması gerekiyor. Dünyada bir karbon salınımı ticareti kuruluyor, Avrupa’ya ihracat yapan sanayici karbon vergisi ile karşı karşıya kalacak 1-2 yıl içinde. Şu anda bile Türk Malı ürünlerin karbon ayak izi isteniyor. Karbon fiyatlamasının yapılacağı pazarlar oluşacak. Dolayısıyla hızla harekete geçilmesi gerekiyor." from Ahmet Akın CHP Genel Başkan Yardımcısı
    Ahmet AkınCHP Genel Başkan Yardımcısı
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