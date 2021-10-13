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CHP'den Paris İklim Anlaşması raporu: 'Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı çok yetersiz'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Paris İklim Anlaşması'na ilişkin rapor hazırladı. Raporda, Türkiye'nin yeşil kalkınma ve iklim değişikliği konusundaki icraatlarının yetersiz olduğu belirtildi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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CHP'den Paris İklim Anlaşması raporu: 'Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı çok yetersiz'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye'nin geçen hafta onayladığı Paris İklim Anlaşması'na ilişkin rapor hazırladı.
Raporda, Türkiye’nin yeşil kalkınma ve iklim değişikliği konusunda icraatlarının yetersiz olduğu belirtildi.
Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre raporda, "Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı çok yetersizdir. Hükümet konuyu sadece AB ile ticaret olarak görüyor olmalı ki Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın hazırlanması ve uygulanması konusundaki koordinasyon rolü de Ticaret Bakanlığı’na verilmiştir. Bu eylem planında gerçek anlamda Türkiye’nin nasıl karbon net sıfır olacağına dair yol haritası yoktur, konu söylemden ibarettir" denildi.
Raporda, kısa vadede fosil yakıtlara bağımlı enerji tesislerinin kurulmasına veya ölçeklerinin artırılmasına son verilmesi istendi.