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YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS-2021) barajı geçemeyen adayların da tercih yapabileceği ikinci ek yerleştirmenin bugün başlayacağını duyurdu. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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Canlı anlatım

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  1. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın Merkez Bankası kararına tepki

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş'ın görevden alınmalarına tepki gösterdi.

    Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamda, "Yeter artık! Milletin geleceğini karartmayın!" dedi.

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  2. Dolar/TL kurunda yeni zirve 9,18: Kur neden yükseliyor?

    Özge Özdemir

    BBC Türkçe

    dolar

    Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş'ın görevden alınmalarının ardından Dolar/TL kuru 9,18'i aşarak rekor kırdı. Kurdaki bu yükselişin Amerikan Doları ve küresel piyasalar kaynaklı nedenleri olsa da Türk Lirası'nın yılın başından beri yüzde 20'ye yakın değer kaybetmesinde Merkez Bankası'nın para politikasının büyük etkisi var.

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  3. Merkez Bankası'nda iki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı

    Merkez Bankası

    Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, PPK Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Dolar/TL kuru, son gelişmeler sonrası 9,18'i aşarak rekor kırdı. Euro/TL kuru da 10,64'le rekor tazeledi.

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  4. YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başlıyor

    ÖSYM
    Copyright: DHA

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS-2021) barajı geçemeyen adayların da tercih yapabileceği ikinci ek yerleştirmenin bugün başlayacağını duyurdu.

    Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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