YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başlıyor

Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş'ın görevden alınmalarının ardından Dolar/TL kuru 9,18'i aşarak rekor kırdı. Kurdaki bu yükselişin Amerikan Doları ve küresel piyasalar kaynaklı nedenleri olsa da Türk Lirası'nın yılın başından beri yüzde 20'ye yakın değer kaybetmesinde Merkez Bankası'nın para politikasının büyük etkisi var.

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