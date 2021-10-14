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YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başlıyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS-2021) barajı geçemeyen adayların da tercih yapabileceği ikinci ek yerleştirmenin bugün başlayacağını duyurdu. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.
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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın Merkez Bankası kararına tepki
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş'ın görevden alınmalarına tepki gösterdi.
Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamda, "Yeter artık! Milletin geleceğini karartmayın!" dedi.
Dolar/TL kurunda yeni zirve 9,18: Kur neden yükseliyor?
Özge Özdemir
BBC Türkçe
Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş'ın görevden alınmalarının ardından Dolar/TL kuru 9,18'i aşarak rekor kırdı. Kurdaki bu yükselişin Amerikan Doları ve küresel piyasalar kaynaklı nedenleri olsa da Türk Lirası'nın yılın başından beri yüzde 20'ye yakın değer kaybetmesinde Merkez Bankası'nın para politikasının büyük etkisi var.Daha fazla bilgi
Merkez Bankası'nda iki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı
Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, PPK Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Dolar/TL kuru, son gelişmeler sonrası 9,18'i aşarak rekor kırdı. Euro/TL kuru da 10,64'le rekor tazeledi.Daha fazla bilgi
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başlıyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS-2021) barajı geçemeyen adayların da tercih yapabileceği ikinci ek yerleştirmenin bugün başlayacağını duyurdu.
Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.