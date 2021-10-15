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SGK, 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkardı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) kas gevşetici, ağrı kesici gibi ilaçların bulunduğu 52 ilacı ödeme kapsamından çıkarma uygulaması bugün başlıyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı eczacı Nurten Saydan, "Kurum olarak önceki senelerde bu tasarruf modeli öksürük şuruplarında denenmiş olup, uygulamanın sonucunda daha pahalı ilaçların reçetelendiği ve tasarruf değil bir artışın olduğu görülmüştür" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. SGK, 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkardı

    Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kas gevşetici, ağrı kesici gibi ilaçların bulunduğu 52 ilacı ödeme kapsamından çıkarma uygulaması bugün başladı.

    SGK'nın kararı 8 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklik ile kamuoyuna duyurulmuştu.

    Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı eczacı Nurten Saydan, “Önceki senelerde bu tasarruf modeli öksürük şuruplarında denenmiş olup, uygulamanın sonucunda daha pahalı ilaçların reçetelendiği ve tasarruf değil bir artışın olduğu görülmüştür” dedi.

    Nurten Saydan, geri ödeme listesinden çıkarılan ilaçlar arasında kas gevşetici kremler, ağrı kesici ve iltihap giderici spreyler, pandemi döneminde en çok kullanılan ağız ve boğaz spreyleri, bebeklerin diş çıkartırken ağrılarında kullanılan diş jellerinin de bulunduğunu söyledi.

    Saydan, SGK’nın bazı ilaçları geri ödeme listesinden çıkararak alım gücü düşük kişilerin birçoğunun ilaca ulaşmasını zorlaştırdığını belirtti.

    Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan
    Copyright: DHA
    Quote Message: Eczacılarının sendikası olarak bu düzenlemenin bir başlangıç olduğunu, başka ilaç gruplarının da yavaş yavaş ödeme kapsamından çıkacağını düşünüyoruz. Bu şekilde olan kısıtlama asla tasarruf getirmeyecek, sağlık sistemini hastaların defalarca kullanması suretiyle beklenenin aksine başvuru sayısında ve sağlık harcamalarında artışa neden olacaktır. Nihayetinde ise vatandaşın ilaçlara ulaşımı engellenmiş ve cebinden ilaç için çıkacak olan ücret fazlalaşmış olacak." from Nurten Saydan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı
    Nurten SaydanTüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı
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