SGK, 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkardı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kas gevşetici, ağrı kesici gibi ilaçların bulunduğu 52 ilacı ödeme kapsamından çıkarma uygulaması bugün başladı.

SGK'nın kararı 8 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklik ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı eczacı Nurten Saydan, “Önceki senelerde bu tasarruf modeli öksürük şuruplarında denenmiş olup, uygulamanın sonucunda daha pahalı ilaçların reçetelendiği ve tasarruf değil bir artışın olduğu görülmüştür” dedi.

Nurten Saydan, geri ödeme listesinden çıkarılan ilaçlar arasında kas gevşetici kremler, ağrı kesici ve iltihap giderici spreyler, pandemi döneminde en çok kullanılan ağız ve boğaz spreyleri, bebeklerin diş çıkartırken ağrılarında kullanılan diş jellerinin de bulunduğunu söyledi.

Saydan, SGK’nın bazı ilaçları geri ödeme listesinden çıkararak alım gücü düşük kişilerin birçoğunun ilaca ulaşmasını zorlaştırdığını belirtti.

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