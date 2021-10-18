Canlı Canlı Dolar/TL kuru haftanın ilk günü 9,28’i gördü

Geçen hafta Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmalarının ardından yükselişe geçen ve rekorlar kıran Dolar/TL kuru, bu haftaya 9,27 ile başladı. Sabah saatlerinde kur, 9,28'i gördü. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.