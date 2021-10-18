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Dolar/TL kuru haftanın ilk günü 9,28’i gördü
Geçen hafta Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmalarının ardından yükselişe geçen ve rekorlar kıran Dolar/TL kuru, bu haftaya 9,27 ile başladı. Sabah saatlerinde kur, 9,28'i gördü. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Dolar/TL kuru haftanın ilk günü 9,28’i gördü
Geçen hafta Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmalarının ardından yükselişe geçen ve rekorlar kıran Dolar/TL kuru, bu haftaya 9,27 ile başladı. Sabah saatlerinde kur, 9,28’i gördü.
21 Ekim'de Para Piyasası Kurulu toplanacak. Toplantıda faiz indirim kararı alınabileceğine dair endişeler de döviz piyasası üzerinde negatif baskı oluşturuyor.