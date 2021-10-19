Canlı Canlı İzmir ve Ankara’da Gülen yapılanmasına yönelik operasyonlarda toplamda 231 kişi hakkında gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı, Gülen cemaatine yönelik olarak İzmir ve Ankara merkezli olarak iki ayrı operasyon başlatıldığını ve toplamda 231 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildiriyor. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.