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İzmir ve Ankara’da Gülen yapılanmasına yönelik operasyonlarda toplamda 231 kişi hakkında gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı, Gülen cemaatine yönelik olarak İzmir ve Ankara merkezli olarak iki ayrı operasyon başlatıldığını ve toplamda 231 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildiriyor. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
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Dolar/TL kuru 9,37'i aşarak yeni bir rekor seviyeyi gördü
Dolar/TL kuru, bu sabah da 9,37'i aşarak yeni bir rekor seviyeyi gördü.
Kur sonrasında 9.32'ye çekildi ve buradan işlem görmeye devam ediyor.
Dolar kuru son 8 işlem gününde rekor seviyeleri görerek yükselişini sürdürüyor.
Uzmanlar, TL'deki değer kaybının arkasında Türkiye'deki para politikasının da etkisi olduğunu söylüyor.
Merkez Bankası Para Politikası toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü gerçekleşecek.
Kaş açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Boğaziçi Kandilli Rasathanesi, Kaş'ın 155 kilometre güneyinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildiriyor.
AFAD depremin aletsel büyüklüğünü 6.0 olarak verilendiriyor.
Deprem, TSİ 8:32'de gerçekleşti.
DHA, depremin Antalya kent merkezinde hissedildiğini bildiriyor.
İzmir ve Ankara’da Gülen yapılanmasına yönelik operasyonlarda toplamda 231 kişi hakkında gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı, Gülen cemaatine yönelik olarak İzmir ve Ankara merkezli olarak iki ayrı operasyon başlatıldığını ve toplamda 231 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildiriyor.
İzmir merkezli operasyonunda, 41 ildeki 157 şüpheliden 97'si gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, gözaltı kararı verilen kişilerin “33'ü muvazzaf, 48 asker ile 110'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi” olduklarını aktarıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada da, 73 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
Savcılık şüpheli kişiler arasında, yargı teşkilatı çalışanları bulunduğunu belirtiyor.