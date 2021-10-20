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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplanıyor. Türkiye'de dün açıklanan verilere göre son bir günde kaydedilen Covid-19 vaka sayısı 30.862, can kaybı 223 oldu. Türkiye ve dünyada gün boyu gelişmeler Canlı Anlatım'da.
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5 ilde 'FETÖ' operasyonu
İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen 'FETÖ' operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişiden 32'si yakalandı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, operasyonlar İzmir'in yanı sıra, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Manisa'da eş zamanlı düzenlendi.
Haberde, şüpheliler arasında bir öğretmen, üç ebe ve bir Kuran kursu öğreticisinin bulunduğu belirtildi.
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplanıyor.
Türkiye'de dün açıklanan verilere göre son bir günde kaydedilen Covid-19 vaka sayısı 30.862, can kaybı 223 oldu.
Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapılacağı bildirildi.