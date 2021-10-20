Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Türkiye'de okullarda Covid vakaları artıyor mu? MEB, Eğitim-Sen ve TTB ne diyor?

Eğitim-Sen raporuna göre geçtiğimiz hafta Türkiye'de sadece 32 il, 127 ilçe ve 24 köyde Covid-19 salgını sebebiyle 798 sınıf kapandı; 580 öğretmen, 2 bin 493 öğrenci ve 24 personel pozitif ya da temaslı oldu. Eğitim-Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullardaki Covid-19 verileri, kamuoyuna açık değil. Biz kendi şubelerimiz ve üyelerimiz üzerinden bu bilgileri toplamaya çalışıyoruz" dedi. Türkiye'deki tüm okullarda görülen Covid-19 vaka sayılarını edinebilmek için ulaştığımız Milli Eğitim Bakanlığı ise bu verilerin paylaşılmadığını açıkladı. Fundanur Öztürk'ün haberi.