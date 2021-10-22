Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ soruşturması kapsamında 78’i askeri öğrenci 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkent merkezli 37 ilde gerçekleştirilen FETÖ soruşturmasında 78’i askeri öğrenci ve 182i de daha önce görevden uzaklaştırılan astsubay olmak üzere 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Faiz indirimi büyüme getirecek mi?
Prof. Dr. Selva Demiralp
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi
Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirimi döviz kurlarının yeni rekorlar kırmasına yol açtı. Peki faiz indirimi, hedeflendiği gibi ekonomik büyüme getirecek mi? Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp inceledi.Daha fazla bilgi
Yargıtay Birinci Başkanı Akarca:Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi
Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından diğer devlet kurumları gibi yargı kurumlarının da zarar gördüğünü ancak iyi bir sınav verdiğini söyledi.
Karaca, yaş haddinden 23 Mart 2020'de emekli olan ancak daha sonra koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit için yapılan veda töreninde konuştu.
Türkiye’de yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmediğini belirten Akarca, “Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda özellikle bir kısım medya tarafından koparılan fırtınaların doğru olmadığını ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ soruşturması kapsamında 78’i askeri öğrenci 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkent merkezli 37 ilde gerçekleştirilen FETÖ soruşturmasında 78’i askeri öğrenci ve 182i de daha önce görevden uzaklaştırılan astsubay olmak üzere 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.