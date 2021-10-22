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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ soruşturması kapsamında 78’i askeri öğrenci 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkent merkezli 37 ilde gerçekleştirilen FETÖ soruşturmasında 78’i askeri öğrenci ve 182i de daha önce görevden uzaklaştırılan astsubay olmak üzere 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Faiz indirimi büyüme getirecek mi?

    Prof. Dr. Selva Demiralp

    Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi

    bir fabrikada çalışan işçi

    Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirimi döviz kurlarının yeni rekorlar kırmasına yol açtı. Peki faiz indirimi, hedeflendiği gibi ekonomik büyüme getirecek mi? Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp inceledi.

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  2. Yargıtay Birinci Başkanı Akarca:Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi

    Karaca
    Copyright: DHA

    Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından diğer devlet kurumları gibi yargı kurumlarının da zarar gördüğünü ancak iyi bir sınav verdiğini söyledi.

    Karaca, yaş haddinden 23 Mart 2020'de emekli olan ancak daha sonra koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit için yapılan veda töreninde konuştu.

    Türkiye’de yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmediğini belirten Akarca, “Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda özellikle bir kısım medya tarafından koparılan fırtınaların doğru olmadığını ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

    Quote Message: Elbette yanlışlıklar ve hatalar olabilir ama bunların hukuki mekanizma içerisinde sürekli tamamlanma imkanı bulunmaktadır. Hepinizin bildiği gibi hakim ve savcılarımızın verdiği kararlar itiraza tabi, istinafa tabi, temyiz yoluna tabidir. Bununla birlikte en son noktada yargılanmanın yenilenmesi gibi kanun yolları bulunmaktadır." from Mehmet Akarca Yargıtay Birinci Başkanı
    Mehmet AkarcaYargıtay Birinci Başkanı

  3. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ soruşturması kapsamında 78’i askeri öğrenci 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

    Polis
    Copyright: DHA

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkent merkezli 37 ilde gerçekleştirilen FETÖ soruşturmasında 78’i askeri öğrenci ve 182i de daha önce görevden uzaklaştırılan astsubay olmak üzere 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

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