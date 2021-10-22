Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ soruşturması kapsamında 78’i askeri öğrenci 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

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Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından diğer devlet kurumları gibi yargı kurumlarının da zarar gördüğünü ancak iyi bir sınav verdiğini söyledi.

Karaca, yaş haddinden 23 Mart 2020'de emekli olan ancak daha sonra koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit için yapılan veda töreninde konuştu.

Türkiye’de yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmediğini belirten Akarca, “Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda özellikle bir kısım medya tarafından koparılan fırtınaların doğru olmadığını ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.