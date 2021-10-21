Canlı
Türkiye ile İran arasında yasa dışı göçle mücadele için çalışma grubu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret için gittiği İran'da dün akşam İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile görüştü. İki bakan, PKK ve silah kaçakçılığıyla mücadele gibi çalışma gruplarına ek olarak sınır illerinde yasa dışı göçle mücadele için yeni bir çalışma grubu kurduklarını duyurdu. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
İzmir’de HDP’nin Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanları gözaltına alındı
İzmir’de sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda, aralarında HDP’nin Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da olduğu 17 kişi gözaltına alındı.
Haberi duyuran DHA, ilçe başkanlarının hangi başkanlar olduğuna yer vermedi.
HDP’de eş başkanlık sistemi uygulanıyor.
DHA, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bilgisayarlar ve benzeri dijital aletlere de el koyulduğunu duyurdu.
Türk lirası güne değer kaybıyla başladı
Piyasaların açılmasının ardından Türk lirası ABD doları karşısında yüzde 0,5 değer kaybetti.
Dolar/TL kuru Salı günü 9,37 ile tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra dün bir miktar düşmüştü.
Bu sabah ise kur 9,2555 seviyesine çıktı.
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak.
Reuters’ın düzenlediği ankete göre piyasalar 50 ile 100 puan arasında bir faiz indirimi bekliyor.
Ajansa konuşan bir bankacı, “Dün bir miktar kâr satışı gördük. Bunu bir teknik hareket olarak görüyoruz” dedi.
Piyasanın şu anda 50-75 baz puan indirimi fiyatladığını söyleyen ve adını açıklamak istemeyen bankacı, daha yüksek bir indirim durumunda TL’nin değerinin rekor seviyelere düşebileceğini, faiz indirimi olmaması durumunda ise dolar/TL kurunun 9 veya daha düşük seviyelere gelebileceğini söyledi.
Türk lirası 2020 başından bu yana yüzde 20 civarında değer kaybetti.
Türkiye ile İran arasında yasa dışı göçle mücadele için çalışma grubu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret için gittiği İran’da dün akşam İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile görüştü.
Heyetlerin de katıldığı görüşmenin ardından iki bakan Güvenlik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzaladı.
Bakanlar daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi.
PKK ile mücadele ve silah kaçakçılığı konularında İran’la ortak bir çalışma grubu olduğunu hatırlatan Soylu, sınır illerinde yasa dışı göçle mücadele konusunda yeni bir çalışma grubu daha kurulduğunu söyledi.
Soylu “Özellikle güvenlik duvarları konusunda, fiziki entegre sistemler konusunda ve teknolojik sistemler konusunda İranlı dostlarımızın bize göstermiş olduğu kolaylaştırıcı tavır hususunda da tekrar teşekkür ederim” dedi ve ekledi:
“Sınır illerindeki ticaretin güvenliği dahil olmak üzere bütün meseleler bu ortak çalışma grubu içinde değerlendirilecektir; kaçakçılıkla mücadele, organize suçla mücadele, uyuşturucuyla mücadele.”