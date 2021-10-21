Türkiye ile İran arasında yasa dışı göçle mücadele için çalışma grubu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret için gittiği İran’da dün akşam İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile görüştü.

Heyetlerin de katıldığı görüşmenin ardından iki bakan Güvenlik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzaladı.

Bakanlar daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi.

PKK ile mücadele ve silah kaçakçılığı konularında İran’la ortak bir çalışma grubu olduğunu hatırlatan Soylu, sınır illerinde yasa dışı göçle mücadele konusunda yeni bir çalışma grubu daha kurulduğunu söyledi.

Soylu “Özellikle güvenlik duvarları konusunda, fiziki entegre sistemler konusunda ve teknolojik sistemler konusunda İranlı dostlarımızın bize göstermiş olduğu kolaylaştırıcı tavır hususunda da tekrar teşekkür ederim” dedi ve ekledi:

“Sınır illerindeki ticaretin güvenliği dahil olmak üzere bütün meseleler bu ortak çalışma grubu içinde değerlendirilecektir; kaçakçılıkla mücadele, organize suçla mücadele, uyuşturucuyla mücadele.”