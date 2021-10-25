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Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantisi bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Toplantıda koronavirüs salgını, bölgesel gelişmeler ve terörle mücadele konularının ele alınması bekleniyor. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Kabine bugün toplanıyor

    Kabine
    Copyright: Getty Images

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki kabine toplantisi bugün saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

    Toplantıda koronavirüs salgını ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

    Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'ye Osman Kavala hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçinin durumu da masada olacak.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ay sonunda İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacak G20 zirvesi öncesinde son kez bir araya gelmiş olacak.

  2. Post update

    BBC Türkçe'den günaydın.

    Gün boyu Türkiye'den öne çıkan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.

    İyi bir hafta dileriz.

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