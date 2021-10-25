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Kabine bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantisi bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Toplantıda koronavirüs salgını, bölgesel gelişmeler ve terörle mücadele konularının ele alınması bekleniyor. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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Kabine bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki kabine toplantisi bugün saat 15.00’te gerçekleştirilecek.
Toplantıda koronavirüs salgını ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'ye Osman Kavala hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçinin durumu da masada olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ay sonunda İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacak G20 zirvesi öncesinde son kez bir araya gelmiş olacak.
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BBC Türkçe'den günaydın.
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İyi bir hafta dileriz.