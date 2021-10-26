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Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin koronavirüs aşılanma oranlarının Türkiye ortalamasından daha yüksek olduğunu söyledi. Öğretmenlerin aşılanma oranlarını da açıklayan Bakan Özer, "En az iki doz aşı olmuş veyahut hastalığı bir şekilde geçirerek antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız şu an itibariyle yüzde 92" dedi. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek

    Toplantı
    Copyright: DHA

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin koronavirüs aşılanma oranlarının Türkiye ortalamasından daha yüksek olduğunu söyledi.

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katılan Bakan Özer, yüz yüze eğitimde en büyük avantajın, öğretmenlerin aşıya ulaşmasındaki kolaylık olduğunu ifade etti.

    Bakan Özer öğretmenlerin aşılanma oranlarını da açıkladı:

    • "Bugün itibarıyla birinci doz aşılarını tamamlamış olan öğretmen oranı yüzde 93.
    • İkinci dozu aşısını tamamlamış öğretmen oranı ise yüzde 87.
    • Aynı zamanda aşı olmamış ama bağışıklığı kazanarak bir şekilde hastalığı geçirmiş ve antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız da yüzde 5.
    • Sonuç itibarıyla en az iki doz aşı olmuş veyahut hastalığı bir şekilde geçirerek antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız şu an itibariyle yüzde 92.
    • Bu oran Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde ve haftada 5 gün yüz yüze eğitim veren İsveç, Finlandiya, Almanya gibi ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranından çok daha yüksek.
    • Sınıf öğretmenleri ise öğretmenlerimizin içindeki en yüksek aşılanma oranına sahip olan öğretmen grubunu oluşturuyor.
    • Birinci doz aşısını tamamlamış sınıf öğretmenlerimizin oranı yüzde 95. İkinci doz aşısını tamamlanan sınıf öğretmeni oranı ise yüzde 91."

  2. Post update

    BBC Türkçe'den herkese günaydın.

    Türkiye'den öne çıkan gelişmeleri gün boyu canlı anlatım sayfamızda bulabilirsiniz.

    Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle.

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