Canlı Canlı Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin koronavirüs aşılanma oranlarının Türkiye ortalamasından daha yüksek olduğunu söyledi. Öğretmenlerin aşılanma oranlarını da açıklayan Bakan Özer, "En az iki doz aşı olmuş veyahut hastalığı bir şekilde geçirerek antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız şu an itibariyle yüzde 92" dedi. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.