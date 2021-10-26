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Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin koronavirüs aşılanma oranlarının Türkiye ortalamasından daha yüksek olduğunu söyledi. Öğretmenlerin aşılanma oranlarını da açıklayan Bakan Özer, "En az iki doz aşı olmuş veyahut hastalığı bir şekilde geçirerek antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız şu an itibariyle yüzde 92" dedi. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin koronavirüs aşılanma oranlarının Türkiye ortalamasından daha yüksek olduğunu söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katılan Bakan Özer, yüz yüze eğitimde en büyük avantajın, öğretmenlerin aşıya ulaşmasındaki kolaylık olduğunu ifade etti.
Bakan Özer öğretmenlerin aşılanma oranlarını da açıkladı:
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