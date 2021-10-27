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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'istenmeyen kişi' açıklaması: 'Niyetimiz kriz çıkarmak değildi'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 ülke büyükelçisinin yaptığı Osman Kavala çağrısına verilen 'istenmeyen kişi' tepkisi ile ilgili olarak, "Niyetimiz elbette kriz çıkarmak değil, ülkemizin egemenlik hakkına yöneltilen bu saygısızlığa gerekli cevabı vermekti" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Biden'ın Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterdiği Jeff Flake, Senato'da onaylandı
ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterdiği eski Arizona Senatörü Jeff Flake'in atanmasını onayladı.
Senato'daki oylamanın ardından Twitter'dan bir mesaj paylaşan Flake, "Eski meslektaşlarım tarafından onaylandığım için onur duydum" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'istenmeyen kişi' açıklaması: 'Niyetimiz kriz çıkarmak değildi'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hükümetin 10 ülke büyükelçisinin yaptığı Osman Kavala çağrısına verdiği tepki ile ilgili olarak, “Niyetimiz elbette kriz çıkarmak değil, ülkemizin egemenlik hakkına yöneltilen bu saygısızlığa gerekli cevabı vermekti” dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Oktay, Merkez Bankası'na yönelik ‘bağımsızlık’ eleştirileri de yanıtladı:
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