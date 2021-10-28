Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, faiz kararı ardından ilk kez basınla bir araya gelecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde saat 00.38'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar veya can kaybı olmadığını aktardı.