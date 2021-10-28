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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, faiz kararı ardından ilk kez basınla bir araya gelecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün, 2021 yılının dördüncü enflasyon raporuna ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından ilk kez kameralar karşısına geçecek. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, faiz kararı ardından ilk kez basınla bir araya gelecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün 2021'in dördüncü ve son enflasyon raporunu açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyecek.
Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından ilk kez kameralar karşısına geçecek.
Toplantı saat 10.30’da başlayacak.
Konya'da 4,0 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde saat 00.38'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar veya can kaybı olmadığını aktardı.