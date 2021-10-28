Sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetleri ücretsiz

Sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı sağlayan Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında sağlık personelleri, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşları tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Bu imkandan hem kamu ve hem de özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel yararlanabilecek.