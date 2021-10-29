AKM
Canlı

Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta bulunan bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın sonucunda bir işçi hayatını kaybetti. Yangın sonucu fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. 1933 yılında Ankara'da gerçekleştirilen 29 Ekim törenlerinden fotoğraflar

    Milli Savunma Bakanlığı, 1933 yılında Ankara'da gerçekleştirilen 29 Ekim törenlerine ait fotoğraflar paylaştı.

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  2. Kavcıoğlu'nun cari denge ve enflasyona dair sözlerini ekonomistler yorumladı: 'Teoride böyle bir şey yok'

    Özge Özdemir

    BBC Türkçe

    İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan bir kuru yük gemisi.

    TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun yılın son enflasyon raporu sunumunda cari denge, kur ve enflasyon arasındaki ilişkiye dair söyledikleri kafaları karıştırdı. Kavcıoğlu, cari denge sağlandığında kurun üzerindeki baskının azalacağını dile getirdi. Ancak ekonomistlere göre ekonomi teorisinde böyle bir modelden bahsetmek mümkün değil.

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  3. Suriye-Irak tezkeresi neden 2 yıl uzatıldı? İktidar eleştirilere karşı ne diyor?

    Ayşe Sayın

    BBC Türkçe, Ankara

    Asker

    Türk askerinin Suriye ve Irak'a gönderilmesine olanak tanıyan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresi ilk kez 2 yıllık olmak üzere yedinci kez uzatıldı. Muhalefet, 2 yıllık uzatma nedeniyle iktidarı 2023 seçimleri ile yenilenecek TBMM'nin "iradesine ipotek koymakla" eleştiriyor. Peki, iktidar eleştirilere ne yanıt veriyor? Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi

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  4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ismi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişti

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"nın ismi "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildi.

    Kararnameyle birlikte, Bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu ve İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu.

    Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlandı.

    Göç İdaresi'nin statüsü değiştirildi

    Öte yandan kararname ile İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün statüsü değiştirildi ve Göç İdaresi Başkanlığı oldu.

    Göç İdaresi Başkanlığı yine İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek.

  5. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan 29 Ekim mesajı

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yayımladığı mesajla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümünü kutladı.

    Türkiye’nin önemli bir NATO müteffiki olduğunu vurgulayan Blinken’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

    “Uzun süredir devam eden ilişkimiz, güçlü ticari, diplomatik ve güvenlik işbirliği üzerine kurulmuştur. Siz bu özel günü kutlarken size en iyi dileklerimizi gönderiyoruz ve gelecek yıllarda ortaklığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz.”

  6. AKM'nin fotoğraflarla dünden bugüne tarihi

    Selin Girit

    BBC Türkçe

    AKM

    İstanbul Taksim Meydanı’nda yer alan ve yıkılıp yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Cumhuriyet’in 98. yıl dönümünde, bugün açılıyor. Türkiye'nin ilk opera binası olma özelliği taşıyan AKM'nin tarihini anlatan bir fotoğraf albümü hazırladık.

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  7. Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti

    FABRIKA
    Copyright: DHA

    Esenyurt’ta bulunan bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın sonucunda bir işçi hayatını kaybetti.

    DHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin 3,5 saatlik müdahalesinin ardından fabrikadaki yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenenler de tedavi altına alındı.

    Ayrıca fabrikada bulunan bir köpek de yangından, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

    Yangın sonucu fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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