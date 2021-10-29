Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"nın ismi "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildi.

Kararnameyle birlikte, Bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu ve İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlandı.

Göç İdaresi'nin statüsü değiştirildi

Öte yandan kararname ile İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün statüsü değiştirildi ve Göç İdaresi Başkanlığı oldu.

Göç İdaresi Başkanlığı yine İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek.