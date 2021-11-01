Doğalgazda sanayi abonelerine yüzde 48 zam geldi

BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ) Kasım ayına ilişkin satış tarifesini yayımladı.

Buna göre Ekim ayının ardından Kasım'da da konut abonelerinin tarifesi değişmezken sanayi ve enerji santralleri tarifelerine yüzde 40'ın üzerinde zam yapıldı.

Kasım ayı sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife, önceki tarifeye göre bin metreküp doğalgaz için yüzde 48,4 artışla 3 bin 500 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı bin metreküp doğalgaz için ise yüzde 46,8 artışla 4 bin lira oldu.

Söz konusu ayda organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 483 liraya yükseldi.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Ekim ayında konut abonelerine zam uygulanmazken, sanayi ve elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgaz fiyatına yüzde 15 zam yapılmıştı.