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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'TEİAŞ'ın halka arzı en fazla yüzde 10 olacak'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TEİAŞ'ın (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) halka arzına ve BOTAŞ'ın bölünmesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda açıklamalarda bulundu. Dönmez, "TEİAŞ'ın halka arzı en fazla yüzde 10 olacak" dedi. Gelişmeler gün boyunca canlı anlatım sayfamızda…
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "TEİAŞ'ın halka arzı en fazla yüzde 10 olacak"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TEİAŞ'ın (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) halka arzına ve BOTAŞ'ın bölünmesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu.
Milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt veren Dönmez, TEİAŞ'ın mülkiyeti, denetimi ve yönetiminin devlette olacak şekilde halka arz edileceğini bildirdi.