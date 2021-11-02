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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'TEİAŞ'ın halka arzı en fazla yüzde 10 olacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TEİAŞ'ın (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) halka arzına ve BOTAŞ'ın bölünmesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda açıklamalarda bulundu. Dönmez, "TEİAŞ'ın halka arzı en fazla yüzde 10 olacak" dedi. Gelişmeler gün boyunca canlı anlatım sayfamızda…

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  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "TEİAŞ'ın halka arzı en fazla yüzde 10 olacak"

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TEİAŞ'ın (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) halka arzına ve BOTAŞ'ın bölünmesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu.

    Milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt veren Dönmez, TEİAŞ'ın mülkiyeti, denetimi ve yönetiminin devlette olacak şekilde halka arz edileceğini bildirdi.

    Quote Message: Buradaki rakam yüzde 5, en fazla yüzde 10 olacak. Biz doğrudan sermayenin tabana yayılması adına halka arz etmiş olacağız. Bu şirketler EPDK ve Sayıştay denetiminin yanı sıra SPK mevzuatı gereği ikinci bir denetime daha tabi olacaklar, daha şeffaf çalışacaklar. BOTAŞ'ın ikiye bölünmesiyle ilgili Kanun'da bir hüküm var zaten. Biz de ikiye böleceğiz. Fakat şu andaki şekliyle bölme imkanı yok. BOTAŞ'ta Meclis de tasvip ederse iletim tarafıyla yani şebeke işleten ile gazın ticaretini yapanı ayrıştıracağız.
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "TEİAŞ'ın halka arzı en fazla yüzde 10 olacak"
    Copyright: Getty Images
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