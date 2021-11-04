Canlı
Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, bugünkü olağan seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa seçildi. Beş yıldır başkanlık görevini yürüten Türkoğlu'nun rakipleri Harun Erdenay ve Erman Kunter'di. Gelişmeler gün boyunca canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
WHO Türkiye Temsilcisi Berdyklychev: Antibiyotik direnciyle ilgili olarak 2050 yılına kadar baktığımızda 2,4 milyon kadar ölümle karşılaşacağı tahmin ediliyor
Sağlık Bakanlığı'nda, 'yerel ve uluslararası düzeyde tek sağlık kavramının önemine dikkati çekmek için' Sağlık Bakanlığı ile WHO işbirliğinde, 'Tek Sağlık Günü Programı' düzenlendi.
Programda konuşan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye Temsilcisi Batyr Berdyklychev "Tarım, gıda ve hayvan sağlığını ilgilendiren ve etkileyen; zoonotik hastalıkların yayılmasını da engellemek üzere bizlerin amaçlarından bir tanesi de sürdürülebilir gıda güvenliği ve sürdürülebilir hedeflerimizle ilgili olan adımlardır. Örneğin antibiyotik direnciyle ilgili olan konular özellikle global düzeyde bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Antibiyotik direnciyle ilgili olarak 2050 yılına kadar baktığımızda 2,4 milyon kadar ölümle karşılaşacağı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.
İki doz BioNTech aşısı olan risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanmaya başladı
Çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "mRNA aşısı olan risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanacak" açıklaması yapmasının ardından sisteme tanımlanan kişiler, randevularını alarak üçüncü doz hatırlatma aşılarını yaptırmaya bugün başladı.
Türk lirasında günlük değer kaybı yüzde 1’i buldu, dolar/TL 9,76'yı gördü
Güne 9,64 seviyesinden başlayan dolar/TL kuru, yüzde 1’lik yükselişle 9,76 seviyesini gördü.
TSİ 15.30 itibarıyla kur 9,74 seviyesinde seyrediyor.
Reuters’ın aktardığına göre Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirimi yapacağına ve bunun da enflasyonu artıracağına yönelik beklentiler TL’nin değer kaybında etkili oldu.
Euro/TL 11,25, sterlin/TL ise 13,21 seviyelerinde seyrediyor.
Bursa’da krom madeninde rahatsızlanan yedi işçiden biri hayatını kaybetti
Bursa’nın Harmancık ilçesinde bulunan krom madeni ocağında rahatsızlanan yedi işçiden 34 yaşındaki Ömer Erkaya hayatını kaybetti.
DHA’nın aktardığına göre bu sabah 8’de mesaiye başlayan işçiler bir süre sonra rahatsızlandı. Saat 10’da maden ocağına inen bir yetkili yedi madencinin yerde hareketsiz yattığını gördü.
Hastaneye kaldırılan diğer madencilerin durumunun iyi olduğu açıklandı.
DHA işçilerin metan gazından zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktarıyor.
Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun başkanlığına tekrar seçildi
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, bugünkü olağan seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa seçildi.
Beş yıldır başkanlık görevini yürüten Türkoğlu’nun rakipleri Harun Erdenay ve Erman Kunter’di.
TFF’den Galatasaray’ın seyirci kararına dair açıklama: Söz konusu maçta sorumluluk UEFA’da, TFF’nin müdahil olup Galatasaray’a ceza vermesi mümkün değil
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray’ın bugün Lokomotif Moskova ile İstanbul’da oynayacağı maçta TFF’nin yüzde 50 seyirci kapasitesine uymayacağını açıklamasının ardından, Galatasaray’a ceza vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.
TFF’nin açıklamasında “Söz konusu maç UEFA’nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA’dadır. Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ceza vermesi mümkün değildir” ifadeleri yer aldı.
Galatasaray Spor Kulübü, dün Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye’de 9 Kasım’dan itibaren stadyumlardaki seyirci kısıtlamasının kaldırılacağını, TFF’ye başvuru yaparak bu kararın erkene çekilmesini istediklerini, bu başvurularının reddedildiğini fakat TFF’nin bu kararını dinlemeyerek maça tam kapasite seyirci alacaklarını duyurmuştu.
Bu kararın ardından sosyal medyada ve spor basınında Galatasaray'a para cezası verilebileceği ve hatta Galatasaray'ın Süper Lig'den düşürülebileceği gibi yorumlar paylaşılmıştı.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası: Türkiye’de Merkez Bankası’nın 'kafa karıştırıcı' para politikası büyümeye zarar verebilir
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (ERBD) ihracat ve turizmdeki artışın etkisiyle Türkiye’nin 2021 büyüme beklentisinin yüzde 5,5’tan yüzde 9’a çıktığını fakat Merkez Bankası’nın “kafa karıştırıcı” para politikasının büyümeye zarar verebileceğini açıkladı.
Bugün yayınladığı Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye’nin önümüzdeki yılki büyüme beklentisinin yüzde 3,5 olduğunu belirten ERBD, artan enerji fiyatları ve erken faiz indirimlerinin bu potansiyeli aşağıya çekme ihtimalinin bulunduğunu ekledi.
Merkez Bankası’nın Eylül’den bu yana 300 baz puan faiz indirimine gitmesi Türk lirasının tarihin en değersiz konumuna gerilemesine yol açmıştı.
Politika faizinin yüzde 16 olduğu Türkiye’de son enflasyon verisi yıllık yüzde 19,9 olarak açıklanmıştı.
Bu da reel faizin negatif olduğu anlamına geliyor ve yatırımcıları TL’den uzak tutuyor.
Reuters’ın aktardığına göre ERBD Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türk lirasının daha da değer kaybetme riskinin bulunduğunu söyledi.
'Türkiye'nin üretim merkezi olma potansiyeli'
Bir basın açıklaması düzenleyen Kelly, yabancı yatırımlara bağımlı olan Türkiye için reel eksi dörtlük faizin sürdürülemez olduğunu da vurguladı:
“Ağır bir şekilde yabancı sermayeye bağımlı bir ekonomiyseniz ve öngörülemez bir politika ortamıyla nam salmışsanız, insanlar işlerin kötüye gittiğini gördüğü ilk anda sermayesini çeker.”
Anadolu Ajansı’na da bir mülakat veren Kelly, “Türkiye'nin salgın sonrası bağlamda bölgesel ve uluslararası bir üretim merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu kesinlikle düşünüyorum” dedi ve ekledi:
“Türkiye’nin esnek üretim üssü ve çekici stratejik konumu nedeniyle daha kısa tedarik zincirlerine yönelik trendden yararlanmak için çok iyi bir konuma sahip olduğunu düşünüyorum. Ancak bunu başarabilmek için doğru politikaların uygulandığından emin olunması gerekiyor.”
İngiltere'de araştırma: HPV aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90'a yakın önlüyor
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre HPV (human papillomavirus) aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90'a yakın bir oranda önlüyor. İngiltere'de bu aşı 12-13 yaşlarında kız ve erkek çocuklarına ücretsiz uygulanmakta. Türkiye'de de aşının ulusal aşı programına alınarak ücretsiz uygulanması için kampanyalar var.Daha fazla bilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağını düşündüğünü söyledi.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bugünkü açıklamasında Türkiye’nin yıl sonu büyüme tahminini yüzde 9, 2022 büyüme tahminini ise yüzde 3,5 olarak açıklamıştı.
Türkiye’nin bu yıl 212 milyar dolar ile ihracatta bir rekor kırdığını söyleyen Erdoğan, “Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsalar da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki maliyet artışına karşın devletin ciddi seviyede sübvansiyon yaptığını da ekledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi bu yıl yapılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin bu yıl sonunda ihalesini yapıp, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yılı'na geldiğimizde hedefler doğrultusunda projeleri bir bir gerçekleştirmiş olacağız" dedi.
Bakan Kurum, iklim değişikliğinin Marmara Denizi’ndeki müsilaj oluşumunu artırdığını, buna karşı mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.
Kurum 2024 yılına kadar Marmara Denizi’ndeki arıtma tesisi sayısının artırılmasına yönelik planlarının olduğunu, bugüne kadar yürütülen 88 bin denetimde 118 milyon TL para cezası kesildiğini ve 135 işletmenin de faaliyetinin durdurulduğunu söyledi.
Almanya'da Türkleri hedef alan NSU cinayetlerinde istihbaratın ihmali iddiaları neden aydınlatılmıyor?
Değer Akal
Berlin
Almanya'da NSU skandalının patlak vermesinin üzerinden 10 yıl geçti, ancak cinayetler tüm boyutlarıyla aydınlatılamadı. BBC Türkçe'ye konuşan avukat Seda Başay-Yıldız, karanlıkta kalan noktaları anlattı.Daha fazla bilgi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Biden tarafından teklif geldi, ABD ile YPG, FETÖ ve S-400 konularında çalışma grubu kuracağız”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin PKK/PYD/YPG'yle iş birliği, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S-400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumu, müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Bu sefer teklif ABD tarafından, Biden tarafından geldi" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2022 bütçe sunumu yapan Çavuşoğlu, Afganistan’a 33 tonluk gıda yardımı yaptıklarını, ilave yardımlar için de hazırlıklara devam ettiklerini söyledi.
Kabil’deki büyükelçiliğini kapatmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Taliban ile aşamalı angajman yürüttüklerini fakat tanıma konusunda aceleci olmadıklarını belirtti.
AKP'de Alevilerin talepleri ve cemevlerinin statüsü konusunda hangi seçenekler tartışılıyor?
Ayşe Sayın
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Ekim'de yapılan kabine toplantısında, talimatı doğrultusunda 58 ildeki 1585 cemevinin ziyaret edilerek taleplerine ilişkin kapsamlı bir çalışma hazırlamayı görüştüklerini açıklamıştı. İktidarın bu konuda ne yapacağı merak konusu. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.Daha fazla bilgi
Çilem Doğan'a verilen 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı
Adana’da kendisine şiddet uygulayıp fuhuşa sürüklediği iddiasıyla eşi Hasan Karabulut'u (33) tabancayla vurarak öldüren Çilem Doğan’a (30) yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
DHA’nın haberine göre Yargılama sırasında kefaletle serbest bırakılan ancak onama kararıyla yeniden cezaevine girecek olan Doğan, "Aslında beni değil 8 yaşındaki bir kız çocuğunu mahkum ettiler" dedi.
Ne olmuştu?
Çilem Doğan, 2013'te evlendiği bir çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürmüştü.
Tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çilem Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulundu.
Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava ise Yargıtay'a gönderildi. 5 yıl sonra bugün, Doğan’ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine girecek. Hapis cezasının onanmasının ardından DHA’ya konuşan Çilem Doğan, böyle bir karar beklemediğini ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi.
'Erkek şiddetini cesaretlendirecek'
Yıllarca şiddet gördüğünü ve kızıyla hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getiren Doğan, “Bu kararla aslında beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu hapsettiler. 8 yaşındaki kız çocuğu hem annesiz hem babasız büyüyecek. Beni aslında mahkum etmediler. 8 yaşındaki bir kız çocuğunu sahipsiz bıraktılar. Çok üzgünüm. Adalete olan inancımı kaybettim. Mücadelemiz devam edeceğiz. Bir şekilde kazanacağız” dedi. Doğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu ise alınan kararı Ceza Genel Kurulu’na taşıyıp karar düzeltme talep edeceklerini ve bu durumun adil olmadığını belirterek, kararın erkek şiddetini cesaretlendireceğini ifade etti.
Galatasaray Başkanı Elmas: 9 Kasım'da tam seyirciyle oynama kararı verildi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas:
New York gezisi sırasında hastaneye kaldırılan Fener Rum Patriği Bartholomeos’a stent takıldı
Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD ziyareti kapsamında bulunduğu New York'ta stent ameliyatı geçirdi.
ABD’ye 23 Ekim’de giden Bartholomeos, hem Washington DC hem de New York ziyareti sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
New York’ta Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'ne kabul edilen Bartholomeos'a anjiyo yapılacağı ve sonrasında stent takılıp takılmayacağının değerlendirileceği aktarılmıştı.
Çarşamba günü ise Bartholomeos'un başarılı bir stent ameliyatı geçirdiği belirtildi.
Bartholomeos'un Perşembe günü hastaneden çıkması bekleniyor.
Bartholomeos, Çarşamba günü hastaneye yatırılmadan gezisine devam ederek New York’un yeni seçilen belediye başkanı Eric Adams ile buluştu.
Bartholomeos, 25 Ekim’de ise ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmüştü.
AFP’nin haberine göre Bartholomeos, gezisinde Türkiye ile gerilen ilişkilerin ortasında ABD’nin desteğini almayı hedefledi.