Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray’ın bugün Lokomotif Moskova ile İstanbul’da oynayacağı maçta TFF’nin yüzde 50 seyirci kapasitesine uymayacağını açıklamasının ardından, Galatasaray’a ceza vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.

TFF’nin açıklamasında “Söz konusu maç UEFA’nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA’dadır. Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ceza vermesi mümkün değildir” ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Spor Kulübü, dün Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye’de 9 Kasım’dan itibaren stadyumlardaki seyirci kısıtlamasının kaldırılacağını, TFF’ye başvuru yaparak bu kararın erkene çekilmesini istediklerini, bu başvurularının reddedildiğini fakat TFF’nin bu kararını dinlemeyerek maça tam kapasite seyirci alacaklarını duyurmuştu.

Bu kararın ardından sosyal medyada ve spor basınında Galatasaray'a para cezası verilebileceği ve hatta Galatasaray'ın Süper Lig'den düşürülebileceği gibi yorumlar paylaşılmıştı.