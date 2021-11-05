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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: “Hükümetin yüksek kuru desteklediği yorumu doğru değil”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye 2023 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye'de dalgalı kur rejimi uygulamaktadır. Kurun değeri piyasada belirlenir. Hükümetin ihracatı desteklemek adına yüksek kuru desteklediği yorumu doğru değil." dedi. Gelişmeler gün boyunca canlı anlatım sayfamızda…

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Canlı anlatım

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  1. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: “Hükümetin yüksek kuru desteklediği yorumu doğru değil”

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye 2023 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, “Türkiye'de dalgalı kur rejimi uygulamaktadır. Kurun değeri piyasada belirlenir. Hükümetin ihracatı desteklemek adına yüksek kuru desteklediği yorumu doğru değil.” dedi.

    Quote Message: Makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirip sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesi için düşük enflasyon ve kur istikrarına önem veriyoruz. Ekonomi politikalarına güveni daha da artırıp ülke risk primimizi düşürmenin, piyasa istikrarını güçlendirmenin, yerli-yabancı tüm yatırımcılar için elverişli bir ortam oluşturmanın gayreti içindeyiz.
    Quote Message: Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir. Bir ülkedeki rekabet artışı; verimlilik, yani üretkenlik artışından, inovatif kabiliyetlerinizden, teknolojiyi üretme ve kullanma becerinizden gelir. Verimlilik kazanımlarıyla desteklenmeyen bir büyüme modeli, sürdürülebilir bir model değildir.
    Quote Message: Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan birisi, vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesidir. İlgili bakanlıklarımızla güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz, asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz.
    Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: “Hükümetin yüksek kuru desteklediği yorumu doğru değil”
    Copyright: Getty Images
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