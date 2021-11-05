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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: “Hükümetin yüksek kuru desteklediği yorumu doğru değil”
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye 2023 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye'de dalgalı kur rejimi uygulamaktadır. Kurun değeri piyasada belirlenir. Hükümetin ihracatı desteklemek adına yüksek kuru desteklediği yorumu doğru değil." dedi. Gelişmeler gün boyunca canlı anlatım sayfamızda…
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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: “Hükümetin yüksek kuru desteklediği yorumu doğru değil”
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye 2023 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, “Türkiye'de dalgalı kur rejimi uygulamaktadır. Kurun değeri piyasada belirlenir. Hükümetin ihracatı desteklemek adına yüksek kuru desteklediği yorumu doğru değil.” dedi.