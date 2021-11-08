Kabine toplanıyor, başlıca gündem koronavirüs salgınıyla mücadele

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15:00'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Toplantının başlıca gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.Kabinede, 25-30 bin civarında seyreden yeni vaka ile can kaybı sayılarını azaltmak için atılması gereken adımlar ele alınacak.

Aralık'ta yapılması planlanan 2022 asgari ücret zam pazarlıkları öncesinde konunun Kabine gündemine alınması bekleniyor.

Toplantıda Erdoğan ile bakanların asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge konusunu masaya yatıracak ve yol haritası belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.