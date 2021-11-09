Merkez Bankası döviz mevzuatlarında zorunlu karşılık oranını artırdı

Getty Images Copyright: Getty Images

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı ve döviz mevduatları için zorunlu karşılık oranı 200 baz puan artırıldı.

Merkez Bankası'nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı.

Bu arada Türk Lirası zorunlu karşılıklarının standart altın cinsinden tesis edilmesi imkanı üst limiti de yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.

Değişiklikle birlikte vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadelerde mevduat ve katılım fonu hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu.

Aynı oran 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 19 olarak belirlendi.

Zorunlu karşılık oranları kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadeler için yüzde 24'ten yüzde 26'ya, 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 20'den yüzde 22'ye yükseltildi.