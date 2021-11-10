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Sağlık Bakanı Koca: Malatya'daki 13 yaralıdan 8'i taburcu edildi, kurtarma çalışmaları sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Malatya'da çöken binadaki durumla ilgili bilgi verdi. Koca "Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8'i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Koca: Malatya'daki 13 yaralıdan 8'i taburcu edildi, kurtarma çalışmaları sürüyor

    enkaz
    Copyright: DHA

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Malatya'da çöken binadaki durumla ilgili bilgi verdi. Koca'nın paylaşımı şöyle;

    "Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8’i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 5 yaralı halen tedavi altında. 5 UMKE timi dâhil toplam 141 sağlık çalışanımızla olay yerindeyiz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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