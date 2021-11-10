Sağlık Bakanı Koca: Malatya'daki 13 yaralıdan 8'i taburcu edildi, kurtarma çalışmaları sürüyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Malatya'da çöken binadaki durumla ilgili bilgi verdi. Koca'nın paylaşımı şöyle;

"Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8’i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 5 yaralı halen tedavi altında. 5 UMKE timi dâhil toplam 141 sağlık çalışanımızla olay yerindeyiz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.