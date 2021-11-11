Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Bizi korkusuzca eleştirmek istiyorsanız, oy vermeniz lazım

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da katıldığı 'Z Kuşağı Atatürk'ü Anıyor' etkinliğinde gençlerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "Bir politikacının alkışa ihtiyacı yok aslında, biz sanatçı değiliz. Politikacının sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Benim hatamı ben görmeyebilirim ama siz görebilirsiniz. Bizi rahatlıkla, korkusuzca eleştirmek istiyorsanız oy vermeniz lazım" dedi.Siyasi bağımsızlığın, ekonomik bağımsızlıkla perçinlenmediği sürece ülkenin siyasi bağımsızlığını koruyamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu iki gerçeği hepimiz bilmeliyiz. Biz 83 yıl önce Büyük Atatürk’ü sonsuzluğa uğurladık ama o bizim yüreğimizde, kalbimizde yaşıyor. Bize bir hedef gösterdi. Hedefin adı ne? 'Çağdaş uygarlığı aşmak.' Dolayısıyla hep beraber benim kuşağım bunun mücadelesini verdi. Sizler de bunun mücadelesini vereceksiniz. Sizden sonraki kuşaklar da bu mücadeleyi verecekler" dedi.Sosyal medyanın kapatılması iddiaları ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu,

'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aranız nasıl, küs müsünüz' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Onun sinirlerini bozacağım. Hiç merak etmeyin, sizler gerçekten önümüzdeki seçimlerde tarih yazacaksanız" diye konuştu.