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Şeker arzına yönelik son günlerde tartışmalar yaşanırken, Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), KDV hariç kilogramı 3,93 TL'den satılan kristal şeker fiyatını yüzde 25 artırarak 4,9125 TL'ye çıkardı.

Türkşeker'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5,3055 olarak belirlendi.

Bu zamla birlikte, kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı da 212 TL'den 265,28 TL'ye çıktı.

Şekere bir önceki zam 31 Ocak 2021'de yapılmış, kristal şekerin kg satış fiyatı KDV hariç 3,57 TL'den 3,93 TL'ye, KDV dahil fiyatı de 3,85 TL'den 4,2444 TL’ye çıkarılmıştı.

Öte yandan Türkşeker, "Çeşitli basın organlarında şekerde arz problemi olduğuna dair iddialar doğru değildir. Herhangi bir arz problemi bulunmamaktadır" açıklamasını da yaptı.

Açıklamada Türkşeker'in 2020-2021 üretim döneminde yaklaşık 400 bin ton şeker üreterek, birçok fabrikasında tüm zamanların rekorunu kırdığı ifade edildi, "Bmiktar kooperatif ve özel sektör fabrikalarının üretimiyle birlikte toplamda 1 milyon 150 bin ton civarındadır" denildi.

Fiyat artışının gerekçesi olaraksa "Herhangi bir arz problemi bulunmamaktadır. Piyasada bazı firmaların fiyatları yükselterek ürün satmalarından dolayı böyle bir ortam oluşmuştur" denildi.