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Şair ve yazar Sezai Karakoç'un cenaze töreni bugün yapılıyor
88 yaşında hayatını kaybeden şair ve yazar Sezai Karakoç, bugün İstanbul Fatih'teki Şehzadebaşı Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop katılacak. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Şair ve yazar Sezai Karakoç bugün defnediliyor
88 yaşında hayatını kaybeden ünlü şair, yazar ve düşünce insanı Sezai Karakoç'un cenaze namazı bugün İstanbul Fatih'teki Şehzadebaşı Camii'nde kılınacak.
Karakoç'un cenazesi Çarşamba günü (yarın) öğle ezanını müteakip Fındıkzade Ahmetvefik Paşa Caddesindeki evinden alınarak Şehzadebaşı Camii'ne götürülecek.
Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop katılacak.
Karakoç cenaze namazı sonrası, Şehzadebaşı Camii haziresine (cami, türbe, vb. yerlerde çevresi parmaklıklarla çevrili mezar yeri) defnedilecek.
Sezai Karakoç'un "Şehzadebaşı'nda Gün Doğmadan" adlı bir şiiri de bulunuyordu.
Karakoç, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle dün evinde uyurken hayatını kaybetmişti.