Şair ve yazar Sezai Karakoç'un cenaze töreni bugün yapılıyor

Dolar/TL kuru bugün 10,46'yı aşarak yeni bir rekor kırdı. Çeyrek altının fiyatı da yeni bir rekorla ilk kez 1000 TL'yi aştı. Gram altın ise 621 TL'ye yükseldi. Türk Lirası'nın bugünkü değer kaybı, yerli ve yabancı ekonomistlerin gündemindeydi.

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