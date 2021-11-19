Ankara Keçiören'de binada patlama: 2 ölü, 4 yaralı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kuyubaşı Mahallesi'nde 3 katlı bir binada dün gece saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Binanın bir kısmının çökmesine neden olan patlamada 2 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda patlamanın gaz sıkışması nedeniyle yaşandığı belirtilmişti.

Olay yerinden bildiren gazeteciler, patlamanın binada kullanılmaması gereken LPG nedeniyle yaşanmış olması ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

Ankara Valisi Vasip Şahin gece olay yerinde yaptığı incelemede 3 katlı binada gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunun değerlendirildiğini belirterek, "Patlamanın neticesinde 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Maalesef bir baba ve çocuğu hayatını kaybetti. Şu an Irak Türkmeni aileden 2 vefat var. 4 yaralının tedavisi devam ediyor. Enkazda arama kurtarma ve teknik incelemeler devam ediyor. Enkaz altı titizlikle inceleniyor. Binada hem doğalgaz var hem de LPG sistemi var." dedi.

3 katlı binada 11 daire bulunuyordu ancak kentsel dönüşüme girecek olması nedeniyle binanın 3 dairesi doluydu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.