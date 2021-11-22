Canlı Canlı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor, Erdoğan alınan kararları açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde, ekonomi, bölgesel gelişmeler ve koronavirüsle mücadele dahil çok sayıda iç ve dış başlık var. Toplantıda alınan kararları Erdoğan bir basın toplantısıyla duyuracak. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.