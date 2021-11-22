Canlı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor, Erdoğan alınan kararları açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde, ekonomi, bölgesel gelişmeler ve koronavirüsle mücadele dahil çok sayıda iç ve dış başlık var. Toplantıda alınan kararları Erdoğan bir basın toplantısıyla duyuracak. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde, ekonomi, bölgesel gelişmeler ve koronavirüsle mücadele dahil çok sayıda iç ve dış başlık var.
Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmeler de toplantının gündemleri arasında olacak.
Ekonomideki son verilerin de toplantıda konuşulacağı belirtildi.
Toplantıda alınan kararları Erdoğan bir basın toplantısıyla duyuracak.
Merhaba
Günün öne çıkan gelişmelerini aktardığımız Canlı Anlatım sayfamıza hoş geldiniz.
Bugün akşam saatlerinde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı yapması bekleniyor. Bunun yanı sıra CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP MYK toplantısı yapılacak.
Ayrıca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi görüşülecek.
Gelişmelerden öne çıkan haberleri sayfamızda bulabilirsiniz.