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Babacan'dan Erdoğan'a yanıt: Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' sözlerine cevaben, "Şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok. Kötü yönetimin elinde değersizleşmiş bir Türk Lirası, itibarını yitirmiş bir Türkiye var" dedi. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda...
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Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın dedesi tutuklandı
DHA'nın haberine göre, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 aile üyesinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. 7 aile üyesinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.
Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin kızları Müslüme, Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolmuştu.
Kayıp kız çocuğunun cesedi, çadır kurulan bölgeye uzak bir mesafedeki ormanlık alanda bulundu.
DHA da kız çocuğunun cansız bedeninin ailenin çadır kurduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta bulunduğunu bildirdi.
Babacan: Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' sözlerine cevaben, "Şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok. Kötü yönetimin elinde değersizleşmiş bir Türk Lirası, itibarını yitirmiş bir Türkiye var" dedi.
Babacan, Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan kısa süre sonra Twitter hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:
Merhaba
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