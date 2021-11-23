vapur
Canlı

Babacan'dan Erdoğan'a yanıt: Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' sözlerine cevaben, "Şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok. Kötü yönetimin elinde değersizleşmiş bir Türk Lirası, itibarını yitirmiş bir Türkiye var" dedi. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda...

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın dedesi tutuklandı

    Müslüme
    Copyright: DHA

    DHA'nın haberine göre, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 aile üyesinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. 7 aile üyesinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.

    Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin kızları Müslüme, Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolmuştu.

    Kayıp kız çocuğunun cesedi, çadır kurulan bölgeye uzak bir mesafedeki ormanlık alanda bulundu.

    DHA da kız çocuğunun cansız bedeninin ailenin çadır kurduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta bulunduğunu bildirdi.

    Müslüme'nin dedesi
    Copyright: DHA

  2. Babacan: Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok

    Babacan
    Copyright: Getty Images

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' sözlerine cevaben, "Şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok. Kötü yönetimin elinde değersizleşmiş bir Türk Lirası, itibarını yitirmiş bir Türkiye var" dedi.

    Babacan, Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan kısa süre sonra Twitter hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

    Quote Message: Ülkemizi, 2002 yılındaki krizden çıkaran, 2009 yılındaki krizden çıkaran takımın başında olan arkadaşınız olarak çok net söylüyorum. Ülkemizi bu krizden de yine biz çıkaracağız. Türkiye’yi iddialı ve itibarlı bir ülke yapacağız. Mutlak yoksulluğu bu ülkeden silmiştik, yine sileceğiz. Yalanlara aldanmayın. İktidarın kurguladığı, hakikatten kopmuş propaganda söylemlerine kanmayın. Biz kimseye boyun eğmeyeceğiz, vatandaşımızın da boyun eğmesine müsaade etmeyeceğiz."
    Quote Message: Şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok. Kötü yönetimin elinde değersizleşmiş bir Türk Lirası, itibarını yitirmiş bir Türkiye var. Hani her fırsatta ‘yerli ve millî’ diyorlar ya, işte bugün kendi kendilerine çıkardıkları gayet ‘yerli ve millî’ bir kriz var. Kurdaki bu artışı adeta bir kurtuluş savaşı kimliğine büründürmeye çalışıyor."

  3. Merhaba

    Günün öne çıkan gelişmelerini aktardığımız Canlı Anlatım sayfamıza hoş geldiniz.

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Kabine toplantısı sonrası sarf ettiği 'Ekonomik kurtuluş savaşı' sözlerinin yankısı devam ediyor.
    • Dolar/TL kuru dün akşam yeni bir rekor kırarak 11,47'nin üzerine çıktı. Döviz kurları aynı seviyede yeni güne başladı.
    • TBMM'de CHP, MHP ve HDP'nin grup toplantıları yapılacak. Parti liderlerinin açıklamalarının günün siyasi gündemini belirlemesi bekleniyor.

    Gelişmelerden öne çıkan haberleri sayfamızda bulabilirsiniz.

Yukarı dön