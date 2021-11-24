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Dolar/TL kuru güne yüzde 3'ün üzerinde yükselişle başladı

Dolar/TL kuru dünkü rekor yükselişinin ardından güne yüzde 3'lük artışla başladı ve 13,20 seviyesinden işlem görüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurlarına yönelik tavrı tartışılırken, siyasi partilerin gündeminde 'erken seçim' çağrıları var. Günün önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Dolar/TL kuru güne yüzde 3'ün üzerinde yükselişle başladı

    Döviz
    Copyright: Getty Images

    Dolar/TL kuru dünkü rekor yükselişinin ardından güne yüzde 3'lük artışla başladı ve 13,20 seviyesinden işlem görüyor.

    Euro ise 14,86 seviyesinde.

  2. Merhaba

    Günün önemli gelişmelerini paylaştığımız canlı anlatım sayfamızdan merhaba.

    Dün Türk Lirası'nın dolar karşısında 2001'den bu yana yaşadığı en büyük değer kaybının etkileri sürüyor. Dolar/TL kuru güne yüzde 3'ün üzerinde artışla başladı.

    Siyasetin gündeminde ise Türk Lirası'nın değer kaybına bağlı olarak hükümete ve Merkez Bankası'na yönelik eleştiriler ve 'erken seçim' çağrıları var.

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