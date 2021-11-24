Dolar/TL kuru güne yüzde 3'ün üzerinde yükselişle başladı

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Dün Türk Lirası'nın dolar karşısında 2001'den bu yana yaşadığı en büyük değer kaybının etkileri sürüyor. Dolar/TL kuru güne yüzde 3'ün üzerinde artışla başladı.

Siyasetin gündeminde ise Türk Lirası'nın değer kaybına bağlı olarak hükümete ve Merkez Bankası'na yönelik eleştiriler ve 'erken seçim' çağrıları var.