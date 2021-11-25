Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, banka yöneticileriyle görüşecek

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1932'den bu yana ihtilaflı boşanma ve velayet davalarında uygulanan "çocuk haczi"ne son veren düzenlemenin de içinde yer aldığı 5. yargı paketi TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı.

Yasa teklifinin en önemli düzenlemelerinden birisi, velayet ve boşanma davalarında, ebeveynlerden birinin çocuğunu diğer ebeveynle görüştürmemesi halinde "icra" yoluyla çocuğun haczedilerek görüştürülmesi uygulamasına son verilmesi.

5. Yargı Paketi'yle ilgili detayları içeren haberimize bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.