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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, banka yöneticileriyle görüşecek
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu akşam Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya gelecek. Salı günü Türk lirasının rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından Merkez Bankası'nın izleyeceği yol tartışılıyordu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda...
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5. Yargı paketini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı
1932'den bu yana ihtilaflı boşanma ve velayet davalarında uygulanan "çocuk haczi"ne son veren düzenlemenin de içinde yer aldığı 5. yargı paketi TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı.
Yasa teklifinin en önemli düzenlemelerinden birisi, velayet ve boşanma davalarında, ebeveynlerden birinin çocuğunu diğer ebeveynle görüştürmemesi halinde "icra" yoluyla çocuğun haczedilerek görüştürülmesi uygulamasına son verilmesi.
5. Yargı Paketi'yle ilgili detayları içeren haberimize bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, banka yöneticileriyle görüşecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya gelecek.
Toplantıya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben de katılacak.
Kavcıoğlu, Salı günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.
Salı günü Türk lirası dolar karşısında 2001'den bu yana görülen en büyük değer kaybını yaşadı.
Merkez Bankası'nın açıklaması piyasaları sakinleştirebilir mi?