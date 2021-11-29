Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan: Ben ırkçı veya faşist değilim

Quote Message: "Yarın (bugün) benim için önemli gün. Parti benim için disiplin soruşturmasını açıklayacakmış. İfademi alacaklarmış. Ben bedel ödemekten korkmuyorum. Kayyum atayacaklarmış, alınlarını karışlarım. Benim terörle alakam var mı? CHP'den beni ihraç etseler ne olur? Hukuken ihraç edebilirler. Herhangi partiye gidecek değilim, kişisel beklentilerim falan da yok. Şu anda Türkiye'de yüzde 55 net büyümesi olan başka bir kamu kuruluşu veya belediye var mı? 461 milyon borçla aldım, şu anda 320 milyona düşürmüşüm."

"Yarın (bugün) benim için önemli gün. Parti benim için disiplin soruşturmasını açıklayacakmış. İfademi alacaklarmış. Ben bedel ödemekten korkmuyorum. Kayyum atayacaklarmış, alınlarını karışlarım. Benim terörle alakam var mı? CHP'den beni ihraç etseler ne olur? Hukuken ihraç edebilirler. Herhangi partiye gidecek değilim, kişisel beklentilerim falan da yok. Şu anda Türkiye'de yüzde 55 net büyümesi olan başka bir kamu kuruluşu veya belediye var mı? 461 milyon borçla aldım, şu anda 320 milyona düşürmüşüm."