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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan: Ben ırkçı veya faşist değilim

Bugün CHP Disiplin Kurulu'nda dosyası görüşülecek olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan, yabancı karşıtlığı olarak yorumlanan sözlerine açıklık getirdi. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan: Ben ırkçı veya faşist değilim

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan
    Copyright: DHA

    Bugün CHP Disiplin Kurulu’nda durumu görüşülecek olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan, yabancı karşıtlığı olarak yorumlanan sözlerine açıklık getirdi.

    Habertürk televizyonunda soruları yanıtlayan Özkan, “Ben ırkçı veya faşist değilim. Türk milletinin, çocuklarının geleceğini korumaya çalışan birisiyim.” dedi.

    Özkan, ayrımcılık yaptığını kabul etti ama ayrımcılık suçu işlemediğini savundu.

    Tanju Özkan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun bazı söylemlerinin kendisini rahatsız ettiğini de kaydetti.

    Hakkındaki disiplin soruşturmasına da değinen Özkan, şunları söyledi:

    Quote Message: "Yarın (bugün) benim için önemli gün. Parti benim için disiplin soruşturmasını açıklayacakmış. İfademi alacaklarmış. Ben bedel ödemekten korkmuyorum. Kayyum atayacaklarmış, alınlarını karışlarım. Benim terörle alakam var mı? CHP'den beni ihraç etseler ne olur? Hukuken ihraç edebilirler. Herhangi partiye gidecek değilim, kişisel beklentilerim falan da yok. Şu anda Türkiye'de yüzde 55 net büyümesi olan başka bir kamu kuruluşu veya belediye var mı? 461 milyon borçla aldım, şu anda 320 milyona düşürmüşüm."

    CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Özkan’ın “bir kadın hemşehrisi” hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin kurulan sevkedildiğini söylemişti.

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