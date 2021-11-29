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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan: Ben ırkçı veya faşist değilim
Bugün CHP Disiplin Kurulu'nda dosyası görüşülecek olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan, yabancı karşıtlığı olarak yorumlanan sözlerine açıklık getirdi. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan: Ben ırkçı veya faşist değilim
Bugün CHP Disiplin Kurulu’nda durumu görüşülecek olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan, yabancı karşıtlığı olarak yorumlanan sözlerine açıklık getirdi.
Habertürk televizyonunda soruları yanıtlayan Özkan, “Ben ırkçı veya faşist değilim. Türk milletinin, çocuklarının geleceğini korumaya çalışan birisiyim.” dedi.
Özkan, ayrımcılık yaptığını kabul etti ama ayrımcılık suçu işlemediğini savundu.
Tanju Özkan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun bazı söylemlerinin kendisini rahatsız ettiğini de kaydetti.
Hakkındaki disiplin soruşturmasına da değinen Özkan, şunları söyledi:
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Özkan’ın “bir kadın hemşehrisi” hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin kurulan sevkedildiğini söylemişti.