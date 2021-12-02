CHP'den Nureddin Nebati ataması yorumu : Evrak takibi için bürokrat atadıklarını anlıyoruz

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Nureddin Nebati’nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak ataması sonrası AKP cephesinden tebrik mesajları, muhalefetten eleştiri geliyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Sayın Dr. Nureddin Nebati'yi tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.” mesajını verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da mesajında “Sayın Nureddin Nebati'ye yeni görevinde başarılar diliyorum. Bakanlık görevini devreden Sayın Lütfi Elvan'a değerli çalışmaları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Omursal Adıgüzel, “Baştaki ekonomist olunca Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sadece evrak takibi için bürokrat atadıklarını anlıyoruz. Yoksa bunun mantıklı bir açıklaması olamaz.” paylaşımını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, “‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ bir kişiyi daha koltuğundan etti” değerlendirmesini yaptı.